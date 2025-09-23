Magyar iskolakezdők köszöntése

A szeptemberi iskolakezdés óta, a Rákóczi Szövetség támogatóival együtt nap mint nap köszönti a magyar iskolakezdőket a külhoni területeken. Kárpát-medence szerte mintegy 10 ezer kisgyermek családjának mondanak köszönetet a magyar iskola és ezzel együtt a magyar jövő választásáért.

Szeptember 24-én, szerdán 12.45-kor a tardoskeddi Szemerényi Károly Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskolában, majd 14:15-kor az érsekújvári Czuczor Gergely Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskolában részt vesz az iskolakezdők köszöntésén Nacsa Lőrinc, nemzetpolitikáért felelős államtitkár is.

A külhoni magyar iskolakezdők köszöntésének menetrendje ITT érhető el.

Sajtóközlemény/Felvidék.ma