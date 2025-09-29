Home Itt és Most Az ŠTS nem reagál Robert Kaliňák bírálatára
Az ŠTS nem reagál Robert Kaliňák bírálatára

(Fotó: REUTERS/Bernadett Szabo)

Robert Kaliňák (Smer-SD) védelmi miniszter a Joj 24 televízió politikai műsorában vasárnap bírálta a Specializált Büntetőbíróságot (ŠTS), és megkérdőjelezte a létjogosultságát. A bíróság azt közölte a TASR hírügynökséggel, hogy politikusok nyilatkozataira nem reagál.

Kaliňák azért kritizálta a bíróságot,

mert elrendelte Daniel B. előzetes letartóztatását, aki ellen szélsőséges bűncselekmények elkövetésének gyanúja miatt folyik büntetőeljárás.

Kaliňák botrányosnak nevezte a letartóztatást, szerinte a bíróság a média nyomása miatt döntött így.

„El kell gondolkodni azon, hogy ez a bíróság egyáltalán hasznos része-e az igazságszolgáltatási rendszernek” – jelentette ki Kaliňák a műsorban. „A Specializált Büntetőbíróság nem kommentálja politikusok nyilatkozatait” – közölte a hírügynökséggel a bíróság.

TASR

