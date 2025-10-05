Alma- és kacsafesztivál Királyréven

A királyrévi Öreg Fekete-víz partja adott október 4-én otthont a Királyrévi alma- kacsafesztiválnak. Idén is a hagyományok és a lokálpatriotizmus jegyében telt a rendezvény.

Agócs Gergely, Királyrév polgármestere köszöntőjében röviden ismertette a fesztivál történetét. Mint jelezte az ilyen események hozzájárulnak a vidékfejlesztéshez. „A rendezvény folyamán évről évre nagyon fontos szerepet szánunk a helyi előadóknak, a helyi termelőknek, hogy a kézművesnek a bemutatkozásra. Ezzel is lokálpatriotizmust, a helyi kultúrát és a helyi termékeket igyekszünk erősíteni” – húzta alá a polgármester.

Az eseményen jelen volt Richard Takáč, szlovák mezőgazdasági miniszter. Köszöntőjében szólt az unión belüli közös agrárpolitikáról.

Mint jelezte: a utóbbi időben egyre többet beszélnek a közös agrárpolitikáról az unión beül s mindent elkövet annak érdekében, hogy a mezőgazdászok érdekei szem előtt legyenek tartva.

Kiemelte továbbá, hogy a magyar agrárminiszterrel, Nagy István úrral nagyon jó baráti kapcsolatban van, mindketten annak érdekében próbálja a közös agrárpolitikát megtartani, hogy a nagyüzemi gazdálkodásnak a lehetőségei ne legyenek megnyirbálva.

Felszólalt továbbá Jozef Viskupič, Nagyszombat Megyei Önkormányzat elnöke és Berényi József megyei alispán is. Mindketten a közösségépítő és hagyományokra épülő szabadtéri rendezvény mellett a térségben folyó nagyobb megyei beruházásokról is szóltak.

A megnyitón jelen volt Kósa Balázs, annak az Agrostaar cég vezetője, aki mára az egyetlen kacsa nemesítő telep Szlovákiában.

Az igen színes zenei program mellett a gasztronómia is előtérbe került. A fesztivál része volt az almaverseny, melyen első helyezést ért el Dunaj fruit kft (Nagyfödémes), második lett Ján Házy (Sopornya) a harmadik helyet pedig Holper István (Győrsövényháza) szerezte meg.

Szarka Zsófi sókéregben sült kacsát készített. A helyi asszonyok lepényeket sütöttek a kinti kemencékben. Emellett mezőgazdasági gépek bemutatója és kisvonat is várta az érdeklődőket.

PP/Felvidék.ma