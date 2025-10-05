Ízelítő a Remény katolikus hetilap 40. számából

A hetilap első októberi száma vezércikkének szerzője, Nagy Péter János a történelem során ismétlődő válságokra utalva, a következő napok két ünnepe, Rózsafüzér Királynője és Magyarok Nagyasszonya kapcsán kifejti: „Mindkettő arról beszél, hogy a széthullásból újjászületés fakadhat, ha van, aki imával és hittel Isten kezébe teszi az élet széthullott darabkáit.”

Ugyancsak a Mária-tisztelet, a rózsafüzér ima a témája Gyepes Aranka írásának a havonta jelentkező Kerengő rovatban. „Nem a lelki tétlenség vagy az önelégültség visz előre, hanem a lelki munka, a belső vívódások és remények” – ezt a mondatot már Jakubecz Márta Akadályokon át címmel megjelent cikkéből idézzük, amelyben többek között „Isten akadályairól” is olvashatnak.

Az olvasók figyelmébe ajánljuk Gujber Zsuzsanna beszámolóját, amelyben a medjugorjei 36. Mladifesten megtapasztalt élményeit osztja meg az érdeklődőkkel. Selmecbánya kedvelt úti célja sokaknak; a város újra látogatható Szent Katalin-templomáról Csáky Károly cikkéből szerezhetnek értékes információkat.

Az évközi 27. vasárnapi Reményben tudósításokat találnak Rimaszombatból, Peredről, Bősről és Garamkálnáról.

Sok más léleképítő, érdekes olvasmány várja ezúttal is azt, aki fellapozza a Reményt.

