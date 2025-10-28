XVIII. Élő népművészet pályázat

A Hagyományok Háza és a Népművészeti Egyesületek Szövetsége idén is meghirdette országos pályázatát, amire külhonból is várnak jelentkezőket. A beadás határideje: 2025. december 1.

A XVIII. Élő népművészet országos pályázat célja, hogy bemutatkozási lehetőséget nyújtson a legszínvonalasabb kortárs népi kézműves alkotások számára, amik a népművészet értékeit a XXI. századi életformához kapcsolják. Az ötévente megrendezett kiállítássorozat a Kárpát-medence legjelentősebb népművészeti seregszemléje.

Az egyedi tárlaton való részvételre az egész Kárpát-medencéből fogadják a pályaműveket, az alkotásokat a legközelebbi régiós központokban adhatják le, ahol a formai követelményeknek megfelelő pályázatokat szakmai zsűri értékeli. A legkiemelkedőbb munkákat először a régiós kiállításokon mutatják be, majd a legjobbnak ítélt tárgyakból nyílik meg az országos kiállítás a Néprajzi Múzeumban 2026. október 1-jén, a gyűjtemény 2027 márciusáig várja a látogatókat. Minden szakágban a kimagasló eredményt nyújtott alkotók megkapják a Gránátalma díjat, amely rangos elismerésnek számít és pénzjutalommal is jár.

A kiállítás idei tematikája a közösségi alkotásra és az együttműködésre helyezi a hangsúlyt. Olyan egyedi, illetve funkcionálisan összetartozó tárgyegyütteseket is várnak, amelyek több alkotó közös művei. A szervezők célja, hogy a pályázat tovább erősítse a népi kézműves kultúra jelenlétét a kortárs tárgyalkotásban, és hozzájárul a hagyományos értékek megőrzéséhez és továbbadásához.

A pályázat nyitott minden olyan alkotó számára, aki a népi kézművesség alábbi ágaiban tevékenykedik: történeti és paraszti hímzés, csipke, kékfestő, viselet, szőttes, nemez, lábbeli készítés, népi ékszer, faművesség, csont- és szarufaragás, bútorkészítés, bútorfestés, kovácsmesterség, késes mesterség, fazekasság, kályhásság, bőrművesség, szalma-, csuhé-, gyékény-, káka- és vesszőfonás, mézeskalács-, hímes tojás-, gyermekjáték készítése. Az idei pályázat iránt nagy érdeklődés mutatkozik: eddig 135 alkotó nyújtotta be pályázati anyagát, s továbbiakat is várnak. Külhonból a legtöbb beadvány Erdélyből érkezett.

A kiállítás-sorozat története 1973-ra nyúlik vissza, amikor a Népművelési Intézet, valamint országos és helyi szervezetek Borbély Jolán kezdeményezésére Nyíregyházán meghirdették az első országos népművészeti pályázatot. A kezdeti célkitűzés a népi díszítőművészet hagyományainak ápolása, alkalmazása és továbbfejlesztése volt. A pályázat lehetőséget biztosított a szövetkezeti rendszeren kívüli alkotók számára is, akik így a hivatalos megmérettetésen mutathatták be munkáikat. A korabeli koncepció lényege az volt, hogy a hagyományos tárgykultúra elemeinek újraértelmezésével ösztönözzék olyan használati tárgyak megalkotását, amelyek kortárs környezetben is használhatók maradnak.

További információ és jelentkezés: https://onk.hagyomanyokhaza.hu

https://hagyomanyokhaza.hu/hu/program/xviii-elo-nepmuveszet-regios-esemenyei

Sajtóközlemény/Felvidék.ma