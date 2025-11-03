Home Kitekintő Magyarországnak nem dolga finanszírozni Ukrajnát
Kitekintő

Magyarországnak nem dolga finanszírozni Ukrajnát

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Illusztrációs felvétel (Fotó: pixabay)

Az Economist elemzése szerint Ukrajnának 400 milliárd dollárra lenne szüksége a következő négy évben, hogy folytassa a háborút. Fegyverek, újjáépítés, nyugdíjak, fizetések. A cechet Európa nevére írnák. Más balek nem maradt, aki beszállna – írta Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook-oldalán hétfőn.

Orbán Viktor hozzátette: „Ezért idegesek annyira Brüsszelben. Ezért nyúlnák le a befagyasztott orosz vagyont, ezért akarják átalakítani az uniós támogatások rendszerét és ezért akarnak új hiteleket felvenni. Mi ezt elutasítjuk.

Magyarországnak nem dolga finanszírozni Ukrajnát. Nincs rá okunk, sem politikai, sem gazdasági, sem erkölcsi szempontból”.

Megjegyezte, hogy Európában nem vagyunk egyedül, de mi vagyunk a legnyíltabbak. Ezért támadnak folyamatosan Brüsszelből.

„Nekik egy jawohl-kormány kell, Európai Ügyészséggel, EU-konform gazdaságpolitikával, brüsszeli szakértőkkel, és egy fogott miniszterelnökkel”

– fogalmazott a miniszterelnök.

Mi a következő négy évben a magyar családokat, a magyar vállalkozásokat és a magyar nyugdíjasokat akarjuk támogatni. Ezért indítjuk el a három- és kétgyermekes anyák adómentességét, terjesztjük ki a 3 százalékos hitelt a vállalkozásokra, és ezért fogjuk tető alá hozni a 14. havi nyugdíjat is – sorolta. „Ne hagyjuk, hogy Ukrajnába vigyék a magyarok pénzét!” – írta Orbán Viktor.

MTI/Felvidék.ma

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

Szijjártó Péter: a kormány nem fog engedni a...

Míg az EU szankcionál, német cégek vígan üzletelnek...

Trump: „a nigériai kormány vagy megvédi a keresztényeket,...

Emlékezni kötelesség, felejteni bűn

„Vannak, akik béke helyett háborút szánnak Európának”

Gazdasági, hadiipari, energetikai kérdésekről is tárgyal Orbán Viktor...

Növelte eladásait a világpiacon a cseh Skoda Auto

Donald Trump megerősítette, hogy Orbán Viktor kivételt kért...

Meglepően gyorsan nőtt a cseh gazdaság a harmadik...

Kritikusai megfélemlítésével, elhallgattatásával vádolja Zelenszkijt az ukrán ellenzék

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma