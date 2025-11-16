Virtuális séta a poprádi Tátraaljai Múzeumban

Poprád belvárosában találjuk a Tátraaljai Múzeumot, mely a város történetén kívül a Magas-Tátra történelmét, a turizmus fejlődését és természeti kincseit öleli fel. A neoreneszánsz múzeum épületében lévő intézményt a Magyarországi Kárpátegyesület alapította 1876-ban.

Az egyesület és a múzeum nagy mecénása volt Husz Dávid, akinek emlékműve az intézmény előtt látható. Az épület egyes termei végigvezetik a látogatókat a térség történelmén, kronológiai sorrendben, az őskortól a 20. századig. Mások mellett láthatók a ganóci neandervölgyi ember életkörülményeit felvázoló leletek, amint a kő- és vaskorból származó tátraaljai régészeti leletek is megtalálhatóak.

A város születésének és fejlődésének külön termeket szántak. Itt többek között a Poprádon működő céhek mutatkoznak be, gazdag a szakrális kisemlékeket felvonultató tárgyleletük. Ugyancsak kordokumentumok, festmények, grafikák és fotográfiák elevenítik fel a történelem egyes szegmenseit.

A város társadalmi és gazdasági fejlődésében külön fejezetként jelenik meg a turizmus felvirágzása. A Magyarországi Kárpátegyesület relikviái, magyar nyelvű dokumentumai, kiadványai, levelezőlapjai is az állandó tárlat részét képezi. A múzeumban helyet kaptak a térség néprajzát felölelő tárgyak is.

Az intézmény az elmúlt években jelentős fejlesztéseken ment keresztül. Az alsó szint kiállítótermeit a 21. század első éveiben végzett régészeti ásatás nem mindennapi leleteinek, a 4. századi poprádi vandál hercegnek szentelik. A nemes épségben megmaradt kétrétegű szarkofágja mellett a benne található leleteket mutatja be a kiállítás.

A magas-tátrai túrázás, kirándulás során érdemes ellátogatni az intézménybe. A fotók által tegyünk egy képzeletbeli barangolást a poprádi múzeumban.

A szerző felvételei.

Pásztor Péter/Felvidék.ma