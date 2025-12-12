A Nagyszombati Kerületi Önkormányzat lett az idei év legfelelősségteljesebb közbeszerzője

A Nagyszombati Kerületi Önkormányzat közbeszerzési eljárások során tanúsított magas színvonalú szakmai hozzáállása és átlátható eljárása derekasan megállta a helyét a Transparex értékelése során. A 2024-es év legfelelősségteljesebb közbeszerzőinek rangsorában, melyet a közbeszerzési adatok alapján minden évben összeállítanak, Nagyszombat megye került a megyék kategóriájának első helyére.

„A Transparex értékelését egyértelmű bizonyítéknak tekintem arra nézve, hogy megyénk átlátható és kiszámítható gazdálkodást folytat, kizárólag a lakosság érdekeit tartva szem előtt. Büszke vagyok a szakembereink munkájára, akik évek óta biztosítják a színvonalas és gyors közbeszerzéseket, melyek a lakosság érdekében megvalósuló konkrét beruházások és szolgáltatások formájában nyilvánulnak meg. Köszönöm csapatuk magas szakmai színvonalon végzett munkáját és azt, hogy felelősséggel gazdálkodnak a közpénzekkel és erősítik a kerületi önkormányzat iránti bizalmat“ – mondta az elismeréssel kapcsolatban Jozef Viskupič megyeelnök.

A Transparex az értékelés során a T-Index módszertanából indul ki, mely objektív módon elemzi a közbeszerzési folyamatokat a mérési mutatók alapján.A megye előkelő helyezése a korszerű, átlátható és magas szakmai színvonalú eljárásra való törekvés eredménye, mely gyümölcsözőnek bizonyul a régió lakossága számára.

„Ez az elismerés nagy megtiszteltetés számomra. Igazolja azt, hogy magas szakmai színvonalú, hatékony és átlátható közbeszerzési eljárásokat folytatunk és felelősségteljesen gazdálkodunk a közpénzekkel, melyek valóban a lakosság életminőségének javítását szolgálják. Nagy köszönet illeti a kolléganőimet az együttműködésért, a türelmükért és emberi hozzáállásukért, melyek nélkül nem érhettük volna el ezt a közös sikert. Mindez a Nagyszombat megye fejlődése érdekében végzett munkánk folytatására ösztönöz bennünket“ – nyilatkozta a Nagyszombati Kerületi Önkormányzat közbeszerzési osztályának vezetője, Michaela Minárová.

