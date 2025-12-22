Közéleti és karácsonyi témák a Kürtös decemberi számában

Megjelent a Csemadok Nagykürtösi Területi Választmánya közéleti-társadalmi havilapjának decemberi száma. A tartalomból:

A havilap több írással hangolódik a karácsonyra. Az adventi időszakban karácsonyi csodaország jelent meg az ipolysági Bieta étteremben. Dream Woods karácsonyi falut álmodott az ipolyszécsénykei kastély parkjába. Mindamellett karácsonyi vásárt szerveztek Ipolyszécsénykén, melyre a Mikulást is meghívták. Zenés Mikulás-váró volt Csábon, a Csemadok Inámi Alapszervezete varázslatos bábszínházi előadást hozott a legkisebbeknek Mikulás napján. Adventi vásár volt Ipolyhídvégen a várakozás közösségbeli örömével. Meghitt adventi hétvége valósult meg Inámban.

Budapesten járták az ipolyszécsényki Csemadokosok. Öt évvel ezelőtt indultak el az Esterházy-misék. A Rákóczi Szövetség rangos díjában részesült Z. Urbán Aladár. A balassagyarmati Mikszáth Kálmán Művelődési Központban tartott előadást Böjte Csaba. A Virágos Magyarország fődíját érdemelte ki Csáb község.

Folytatódik a Nagykürtösi járás Csemadok alapszervezeteit bemutató sorozat, a decemberi lapszámban a szécsénykovácsi alapszervezet múltjába tekinthetünk be.

Idén életjubileumát ünneplő Csáky Károlynak több kötete is megjelent, az elmúlt hetekben Nagycsalomján és Ipolyhídvégen is bemutatták a két kiadványt.

Az idei utolsó lapszámban interjú olvasható Török Attilával, aki a lukanényei plébánián szolgál akolitusként. Bemutatkozik a kóvári Nagy Gábor régiséggyűjtő.

A decemberi lapszámból sem hiányozhat Balga Zoltán atya állandó rovata, ahogy az esemény és könyvajánló valamint a kertészeti kisokos sem.

Pásztor Péter/Felvidék.ma