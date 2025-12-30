Home Itt és Most Meg kell tanítanunk a diákoknak, hogyan használják helyesen az AI-t
(Fotó: TASR)

Meg kell tanítanunk a diákoknak, hogyan használják helyesen a mesterséges intelligenciát (AI), különben kevésbé lesznek önállóak, nem lesznek képesek a kritikus gondolkodásra és függővé válnak tőle. Az iskolának segítenie kell megértetni velük a téma kapcsán felmerülő etikai kérdéseket is – jelentette ki Tomáš Drucker (Hlas-SD) oktatási miniszter a TASR hírügynökségnek nyújtott év végi interjújában.

A tárca idén ennek kapcsán bemutatta a Mesterséges intelligencia szlovák oktatásban való felelősségteljes használatának tervét (Plán zodpovedného využívania AI vo vzdelávaní na Slovensku).

A miniszter pontosított, hogy a terv a tanárok támogatására összpontosít – a munkájuk hatékonyabb végzésére, illetve arra, hogy a technológia alkalmazásával célzottabban és individuális szinten tudjanak foglalkozni a diákokkal és tanulókkal.

Céljuk, hogy a tanórát a diákok személyes szükségleteihez igazítsák és attraktívabbá tegyék számukra.

„El kell egyben kezdeni tanítani azt is, hogyan kell dolgozni a mesterséges intelligenciával. Foglalkoznunk kell a biztonság kérdésével is. A diákoknak tudniuk kell, hogy az AI tévedhet, a döntéseket pedig mindig az embernek kell hoznia” – magyarázta Drucker.

„Meg kell érteniük a felmerülő etikai kérdéseket is. Az AI nem csak a chatelésről szól. A témával társadalomtudomány vagy polgári nevelés keretében is foglalkozhatunk, például, hogy milyen etikai problémák merülnek fel az önvezető járművek kapcsán” – pontosított.

Felhívta a figyelmet arra is, hogy a fiatalok jelenleg sajátos módon használják ezt a technológiát, gyakran nem tanulásra vagy információk ellenőrzésére. „A fiatalok és gyerekek azért is használják az AI-t, hogy emberi kapcsolatokat helyettesítsenek vele – vitatkoznak vele, megkérdezik tőle, hogy van, vagy mit csinálna bizonyos helyzetekben. Érzelmi kötelékeket alkotnak a robottal.

Ebből következik az is, hogy életükből hiányoznak bizonyos egészséges emberi kapcsolatok, ezért pont az ilyen egészséges kapcsolatokat kell támogatnunk” – mondta a miniszter.

Mint hozzátette, részben ebből az okból is döntött úgy a tárca, hogy betiltja a mobiltelefonok vagy más kommunikációs eszközök használatát az alapiskolákban.

Ezzel azt akarják elérni, hogy a gyerekek ne legyenek olyan szórakozottak, jobban tudjanak összpontosítani az órára és tudatosítsák, hogy egy karnyújtásnyira tőlük ott vannak osztálytársaik, akikkel szintén kapcsolatokat alakíthatnak ki, ami a miniszter szerint nagyon fontos ebben a digitális világban.

Megemlített több rendezvényt, amit a tárca az AI-oktatás terén megvalósított – például az iskolákban országszerte megrendezett AI napok.

Ezek célja fejleszteni a tanárok digitális készségeit, felvilágosítani őket a technológia által nyújtott lehetőségekről és annak veszélyeiről, valamint bemutatni nekik a mesterséges intelligencia oktatásban való felelősségteljes és biztonságos alkalmazását. Drucker azt is jelezte, a tárca új tananyagokat dolgoz ki alap- és középiskolák számára az AI-oktatás terén.

tasr/Felvidék.ma

