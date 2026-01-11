Felújítják a selmecbányai Alexandriai Szent Katalin-templom főoltárát

Elkezdték a selmecbányai történelmi központjában található Alexandriai Szent Katalin-templom főoltárának felújítását. A plébánia tájékoztatása szerint a 18. század elejéről származó barokk oltár romos állapotban van.

A felújítás első szakaszát pályázati forrásból valósítják meg. A plébánia az oltárrekonstrukciós projektje a Szlovák Köztársaság Kulturális Minisztériumának a Felújítsuk házunkat program keretében 40 000 eurós támogatásban részesült.

Az oltárt 1727-ben Michal A. Räsner készítette.

A plébánia kijelentette, hogy statikai állapota megromlott, főként az aktív fapusztító rovarok miatt. A restaurációs kutatások után ezért megkezdték a restaurálását, és a nagy léptékű munka miatt a megvalósítás több szakaszra oszlik.

A plébánia tájékoztatása szerint az első szakaszban stabilizálták, és a hátoldalára egy faszerkezetet szereltek fel, amely statikailag megtámasztja és megerősíti azt. A hátoldalt is eltávolították a másodlagos színrétegekről, és faanyag-romboló rovarriasztóval kezelték. „Az elkövetkező években, a pénzügyi lehetőségektől függően, az oltár elülső oldalával folytatnánk a munkát. Megtisztítása és megerősítése után visszaállítjuk az eredeti, 18. századi színét és megjelenését” – közölte a plébánia.

A rekonstrukció során az oltárképeket lebontották, köztük az Alexandriai Szent Katalin jegyességét ábrázoló középső festményt is,

amely jelenleg szakszerűen a presbitérium bal oldalán található, és finom geotextíliával van bevonva.

Az Alexandriai Szent Katalin római katolikus templom meghatározó épülete az egykori bányászváros történelmi központjának. A templomról bővebben ITT írtunk, a templom korábbi MS által készített gótikus oltárképekről ITT írtunk bővebben.

PP/TASR/Felvidék.ma