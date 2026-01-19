125 éves a Magyar Labdarúgó Szövetség

Fennállása 125. évfordulóját ünnepli – emléktábla-avatással és gálavacsorával – hétfőn a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ).

A szervezetet – akkori nevén a Magyar Labdarúgók Szövetségét – 1901. január 19-én alapították meg a hazai egyesületek képviselői Budapesten, az Akadémia utca 1. szám alatti István Főherceg Szálló különtermében. Az MLSZ honlapja a megemlékezésében kiemeli,

a labdarúgók nem egy átfogó sportszervezet keretein belül szerveződtek meg, hanem tudatosan törekedtek egy teljesen önálló labdarúgó-szövetség létrehozására. Így az 1901-es indulás Európa kontinentális részén egyedülállónak és úttörő jellegűnek számított.

Az alapító egyesületek a következők voltak: BAK, BEAC, BSC, BTC, Budai Ganzgyár, Ganz Vagongyár, „33” FC, MAC, MFC, MUE, Műegyetemi FC, Postás és az FTC. Az MLSZ a kontinentális Európában mindössze a kilencedik futballszövetség volt, míg Európán kívül ebben az időszakban csak elvétve, egy-két országban működött hivatalos nemzeti labdarúgó-szövetség.

Az mlsz.hu emlékeztet rá, hogy hetekkel később megrendezték az első bajnoki mérkőzést, majd 1902 őszén, Bécsben, az akkori Osztrák-Magyar Monarchia két országának csapata ma is hivatalosnak tartott, válogatott mérkőzést játszott egymással. Ez volt az első válogatott találkozó a kontinensen, az első olyan európai résztvevőkkel rendezett meccs, amelyen nem szerepelt valamelyik brit csapat.

A hétfői nap folyamán az MLSZ vezetése emléktáblát leplez le az Akadémia utcában,

a szövetség alapításának helyszínén, este pedig ünnepi vacsorára kerül sor a 125 éves szervezet tiszteletére.

MTI/Felvidék.ma