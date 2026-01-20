A Hazajáró Gömörországban

A Pósa Lajos Társaság szervezésében megvalósuló Légy Lámpás Est ezúttal a Hazajáró csapatát fogadta Gömörországban.

Legutóbb 2018-ban a Baráti Körök meghívására jártak közönségtalálkozón itt. Most szintén a rimaszombati Csillagházban megvalósuló január 16-i esten az érdeklődőket Pósa Judit, a Pósa Lajos Társaság elnöke köszöntötte. A vendégek Kenyeres Oszkár, a műsor szerkesztő-műsorvezetője, valamint Jakab Sándor műsorvezető voltak, akik a vetítéseket követően személyes élményeiken keresztül meséltek történelmi, kulturális és lelki örökségeinkről. A Hazajáró Magyar Örökség-, Prima Primissima-, Pro Urbe- és Urmánczy-díjas produkció.

A Hazajáró című műsor 2011 szeptemberében indult útjára, és mára már több mint 415 adás készült el belőle. A készítők tervei szerint a sorozat nagyjából 440 epizóddal fejeződik be, a még hátralévő részek forgatását pedig az idei év során kívánják lezárni.

A programot ünnepi koszorúzás előzte meg: Mikszáth Kálmán születésének 179. évfordulója alkalmából a Bartók Béla utcában, valamint Blaha Lujza halálának 100. évfordulóján a Fő téren rótták le tiszteletüket az előadók a 4. sz. Hatvani István Cserkészcsapat két tagjának a díszőrsége mellett.

Gecse Attila felvételei

HE/Felvidék.ma