Hétvégi időutazás Betlérbe – Andrássy Irma nyomában

Akik tartalmas, kulturális élményt nyújtó hétvégi programot keresnek, Betlér kiváló választás. A település és az Andrássy-kastély falai ma is egy rendkívüli asszony, Andrássy Irma grófnő emlékét őrzik – egy nőét, aki személyiségével és életútjával megelőzte korát.

Andrássy Irma a történelmi Magyarország egyik legjelentősebb nemesi családjába született. Házassága révén – amikor gróf Esterházy Antal Miklóshoz ment feleségül – a Monarchia két meghatározó arisztokrata dinasztiáját kapcsolta össze. Édesapja Andrássy Manó gróf, politikusként, világutazóként és mecénásként jelentős szerepet játszott Gömör kulturális és gazdasági fejlődésében, míg édesanyja, Pálffy Erdődi Gabriella, szintén a birodalom szolgálatában álló családból származott.

E háttér természetes módon határozta meg Irma neveltetését és közéleti szerepvállalását. A császári udvarban Zita császárné főudvarhölgyeként szolgált, kifinomult megjelenésével és határozott fellépésével széles körű elismerést szerzett.

A Betléri Múzeum parkjában sétálva könnyű elképzelni Andrássy Irmát, amint lovon érkezik a társasági eseményekre és vadászatokra. A lovaglás számára nem pusztán arisztokrata időtöltés volt, hanem a szabadság, az önbizalom és a jellem kifejeződése. Kiváló lovas hírében állt, állandó társa pedig a híres Caroussel nevű ló volt.

Egy 1916-os sajtóbeszámoló így jellemezte: „Az elsők között említhető, akik lovaglótudásukkal kitűntek – feltűnő piros frakkban, különleges lován.”

Andrássy Mária Antónia Johanna Etelka grófnő, közismert nevén Andrássy Irma Tőketerebesen született, és Pottendorfban hunyt el 68 éves korában. Gyermektelen maradt, ugyanakkor jelentős erkölcsi és kulturális örökséget hagyott hátra. A női bátorság, méltóság és elegancia maradandó történelmi alakja.

A SZNM Betléri Múzeum látogatása különleges időutazást kínál az arisztokrata élet világába. Az Andrássy család által képviselt értékek és erények ma is aktuális üzenetet hordoznak mindazok számára, akik nyitottak a történelem élményszerű megismerésére.

Egy betléri hétvége nem csupán kikapcsolódás, hanem találkozás egy olyan örökséggel, amely ma is inspirál.

MGY/Felvidék.ma