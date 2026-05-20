Megkezdődtek a magyar–ukrán szakértői egyeztetések

(Fotó: portfolio.hu)

Szerdán online formában elkezdődtek a magyar–ukrán szakértői egyeztetések, ami fontos lépés a kapcsolatok újraépítésében – közölte Orbán Anita külügyminiszter szerdai Facebook-bejegyzésében.

A tárcavezető azt írta: az egyeztetéseket Andrij Szibiha ukrán külügyminiszterrel és Tarasz Kacska ukrán miniszterelnök-helyettessel nyitotta meg.  „Az egyeztetések fontos lépések kétoldalú kapcsolataink újraépítésében és a jövőbeni együttműködés megerősítésében” – fogalmazott.

A tárcavezető kiemelte: Magyarország elkötelezett Ukrajna szuverenitása és területi integritása mellett. A kétoldalú kapcsolatokban ugyanakkor a nemzeti kisebbségek jogainak következetes védelme az első rendezendő feladat

– mutatott rá.

Orbán Anita azt is hangsúlyozta: „A kárpátaljai magyar közösség nemcsak a két ország kapcsolatának fontos része, hanem híd is népeink között”. A valódi előrelépéshez nyílt, őszinte és szakmai párbeszédre van szükség, világos jogi garanciákra építve – magyarázta. Hozzátette: a mostani egyeztetés egy új folyamat kezdete lehet.

MTI/Felvidék.ma

