Megkezdődött az Olympic Arena építése Csölösztőn, az x-bionic® sphere sportközpont szomszédságában – jelentette be a város önkormányzata közösségi oldalán. A beruházás egy éve még az alapkőletétel fázisában járt, mára azonban a kivitelezési munkák is elindultak.

Az Olympic Arena alapkövét ünnepélyes keretek között 2025. január 8-án helyezték el, az eseményen részt vett Thomas Bach, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke, a szlovák kormány több tagja, valamint számos hazai és nemzetközi sportszövetség képviselője.

A Somorja városrészében, Csölösztőn megvalósuló sportlétesítmény

összköltsége megközelíti a 31 millió eurót, amelyből a szlovák állam 20 millió eurós támogatást biztosít.

A beruházásról a kormány már 2024 őszén döntött, az aréna a tervek szerint a legszigorúbb nemzetközi szakmai előírásoknak is megfelel majd. A létesítmény alkalmas lesz rangos világversenyek megrendezésére többek között a FIBA, a FIVB, az IHF, az ITF és az IFF szabványai szerint.

Az Olympic Arena lelátója a tervek alapján ötezer néző befogadására lesz alkalmas, a csarnokban összesen mintegy 15 olimpiai sportág versenyeit rendezhetik meg.

Az építkezés kapcsán 2025 februárjában lakossági aggályok is megfogalmazódtak, elsősorban a teherforgalom növekedése miatt. Orosz Csaba polgármester korábban elmondta, az önkormányzat egyeztetett a beruházóval és a kivitelezővel annak érdekében, hogy az építkezéssel járó forgalom elsősorban a város peremterületeit érintse.

Az ütemterv szerint az új sportközpontot két éven belül adják át.

SZE/Felvidék.ma