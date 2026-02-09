Újabb fejlesztések az érsekújvári strand területén

Az érsekújvári Emil Tatárik Strand termálfürdő több olyan elemmel és látványossággal bővül, amelyek még vonzóbbá teszik a látogatók számára. A strand üzemeltetője, a Novovital városi szervezet már meghirdette a közbeszerzést a technológiai berendezések kivitelezésére. A beruházás összege ÁFA nélkül 206 500 euró lesz, amelyet a város beruházási tőkealapjából finanszíroznak, és a közbeszerzésre benyújtott kérvények határideje február 13-a.

A közbeszerzés tartalmazza a teljes technológiai felszerelés megépítését, azaz három vízi csúszdának, tobogánnak, az azokhoz tartozó tornyoknak és valamennyi technológiának a kivitelezését és üzembe helyezését.

A beruházás célja a fürdő korszerűsítése és a látványosságok, attrakciók bővítése az egész fürdő területén.

A fürdőben a látogatók nagy örömére és elégedettségére, már eddig is jelentős modernizálásra került sor. Felújították a csúszdák melletti medencét, továbbá két gyermekmedencét, valamint új termál pezsgőfürdővel, gyermek élménymedencével gazdagodott a strand, korszerű működtetési objektumokat és szálláslehetőségeket hoztak létre. Ugyancsak felújításra kerültek a már meglevő létesítmények és a sportpályák is.

A működtető cég az északnyugati részben levő medencék mellett egy új élménymedence megépítését is tervezi.

A munkálatokat a fő nyári szezonon kívül valósítják meg, hogy a legnagyobb melegben ne legyen akadálya a termálfürdő egyéb berendezéseinek használata,

hogy a fürdőzők, a látogatók nyáron gond nélkül élvezhessék a strand minden létesítményét.

BM/Felvidék.ma/Teraz.sk