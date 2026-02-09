Home Régió Újabb fejlesztések az érsekújvári strand területén
Régió

Újabb fejlesztések az érsekújvári strand területén

A kivitelezésre a fő szezonon kívül kerül sor

BM
BM
(Fotó: TASR)

Az érsekújvári Emil Tatárik Strand termálfürdő több olyan elemmel és látványossággal bővül, amelyek még vonzóbbá teszik a látogatók számára. A strand üzemeltetője, a Novovital városi szervezet már meghirdette a közbeszerzést a technológiai berendezések kivitelezésére. A beruházás összege ÁFA nélkül 206 500 euró lesz, amelyet a város beruházási tőkealapjából finanszíroznak, és a közbeszerzésre benyújtott kérvények határideje február 13-a. 

A közbeszerzés tartalmazza a teljes technológiai felszerelés megépítését, azaz három vízi csúszdának, tobogánnak, az azokhoz tartozó tornyoknak és valamennyi technológiának a kivitelezését és üzembe helyezését.

A beruházás célja a fürdő korszerűsítése és a látványosságok, attrakciók bővítése az egész fürdő területén.

A fürdőben a látogatók nagy örömére és elégedettségére, már eddig is jelentős modernizálásra került sor. Felújították a csúszdák melletti medencét, továbbá két gyermekmedencét, valamint új termál pezsgőfürdővel, gyermek élménymedencével gazdagodott a strand, korszerű működtetési objektumokat és szálláslehetőségeket hoztak létre. Ugyancsak felújításra kerültek a már meglevő létesítmények és a sportpályák is.

A működtető cég az északnyugati részben levő medencék mellett egy új élménymedence megépítését is tervezi.

A munkálatokat a fő nyári szezonon kívül valósítják meg, hogy a legnagyobb melegben ne legyen akadálya a termálfürdő egyéb berendezéseinek használata,

hogy a fürdőzők, a látogatók nyáron gond nélkül élvezhessék a strand minden létesítményét.

BM/Felvidék.ma/Teraz.sk

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

Gesztetei télűző farsangi felvonulás

Nagyszombat megye a jövő technológiáját hozza el a...

Nagyszombat megye és az Európai Bizottság erősíti az...

Meghitt ünnep és új kezdet Gútán: átadták az...

Jótékony célra fordítják a megyei bál bevételét Nagyszombatban

Megmentik a felvidéki barokk kincset

Újból lezárták az Ipolyvarbót Őrhalommal összekötő hidat

Kincsek a szekrényből és a padlásról 3. –...

Ünnepi rendezvénysorozattal emlékezett meg Rozsnyó városa első írásos...

KomLife: egy helyen a családbarát Komárom

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma