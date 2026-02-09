8600 diák jelentkezett az elektronikus érettségi keddi főpróbájára

8600 diák jelentkezett az elektronikus érettségi február 10-i főpróbájára – tájékoztatta a TASR hírügynökséget az oktatási minisztérium sajtóosztálya. A főpróba az utolsó lehetőség annak ellenőrzésére, hogy felkészültek-e az e-érettségire az iskolák.

„Várakozásaink szerint a műszaki szempontból felkészült középiskolák 95%-a jelentkezik be az elektronikus érettségire” – közölte a tárca.

Van néhány olyan iskola, amelynek diákjai egyáltalán nem jelentkeztek. „Főleg olyan iskolák, ahol több az egészségkárosult és a távoktatásban részt vevő tanuló” – tette hozzá a tárca.

Az elmúlt hetekben a Nemzeti Közoktatási és Ifjúsági Intézet (NIVAM) szakértői a minisztériummal és pszichológusokkal együttműködve több iskolát felkerestek, hogy eloszlassák a diákok esetleges félelmeit az e-érettségivel kapcsolatban.

Ebben a tanévben szlovák, valamint magyar nyelv és irodalomból teljesíthetik az érettségi írásbeli részét a diákok elektronikus úton, nem kötelezően, csupán lehetőségként.

A minisztérium tájékoztatása szerint több integrált oktatásban részt vevő diák és egészségkárosult tanuló is jelentkezett e-érettségire. Viszont ebben a tanévben még nem jelentkezhettek azok a diákok, akiknek módosított tételekre van szükségük, de a tárca ígérete szerint a következő években ezt a problémát is megoldják.

