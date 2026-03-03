Home Kitekintő Putyin és Orbán telefonon egyeztetett
Putyin és Orbán telefonon egyeztetett

Az orosz–magyar együttműködés, az iráni helyzet és az ukrajnai háború is szóba került

Orbán Viktor miniszterelnök (b) és Vlagyimir Putyin orosz államfő találkozója a moszkvai Kremlben 2025. november 28-án. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Az orosz elnök, Vlagyimir Putyin március 3-án, kedden telefonon egyeztetett a magyar miniszterelnökkel, Orbán Viktorral. A Kreml tájékoztatása szerint több aktuális kérdésről is tárgyaltak – írta a hvg.hu a Kreml hivatalos honlapjára hivatkozva.

A felek áttekintették az orosz–magyar együttműködés időszerű kérdéseit, valamint értékelték a 2025. november 28-i moszkvai találkozójukon aláírt megállapodások végrehajtását és eddigi eredményeit.

A megbeszélésen szó esett az „Irán és a Közel-Kelet térsége körül hirtelen kiéleződött helyzetről” is, valamint annak lehetséges következményeiről az energetikai ágazatra nézve.

Az ukrajnai háború kapcsán Putyin a Kreml közleménye szerint méltatta a magyar vezetés elvi álláspontját, amely a konfliktus politikai és diplomáciai rendezését támogatja. Kiemelte továbbá Magyarország törekvését a kiegyensúlyozott és szuverén külpolitika folytatására.

A tárgyalás során érintették azoknak a magyar állampolgároknak az ügyét is, akiket besoroztak az ukrán fegyveres erőkbe, majd orosz hadifogságba kerültek.

Deák Dániel külpolitikai elemző közösségi oldalán közzétett értelmezése szerint a Putyin–Orbán-egyeztetés megerősítette, hogy az orosz–magyar együttműködés stratégiai jelentőségű kérdések mentén halad tovább.

Az elemző kiemeli: a 2025. november 28-i moszkvai találkozón aláírt megállapodások közül különösen fontos volt a szerbiai olajvállalat orosz tulajdonrészének magyar kézbe kerülése, amelyet a MOL végre is hajtott. Szerinte ez jelentősen erősítette Magyarország közép-európai pozícióit és energetikai mozgásterét.

Deák hangsúlyozza azt is, hogy az iráni és közel-keleti feszültségek, valamint az ukrajnai háború energiapiaci hatásai miatt különösen felértékelődik a stabil és kiszámítható energiaellátás kérdése. Álláspontja szerint, miután Volodimir Zelenszkij döntése nyomán elzárult a Barátság kőolajvezeték, és a közel-keleti konfliktus is növelte a nyugati energiaárakat, Magyarország számára kulcskérdés az orosz energiahordozókhoz való hozzáférés fenntartása.

Az ukrajnai háború kapcsán Vlagyimir Putyin a magyar kormány békepárti, politikai-diplomáciai rendezést sürgető álláspontját méltatta. Deák Dániel szerint ez azt mutatja, hogy Moszkva továbbra is nagyra értékeli Budapest kiegyensúlyozott és szuverén külpolitikáját, ami akár egy budapesti békecsúcs lehetőségét is megalapozhatja.

tasr/Felvidék.ma

