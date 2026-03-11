Home Régió Nagyszombati megemlékezések
Idén megemlékeztek a 13 esztendeje Nagyszombatban összejáró magyar egyetemisták, doktoranduszok, egyetemi tanárok, nagyszombati és lélekben nagyszombati magyarok a városhoz kötődő csatáról. A 178 esztendővel ezelőtti téli hadjáratsorozat egyik jelentős ütközete volt az 1848. december 16-ai nagyszombati csata. A régi temetőben található csata obeliszkje előtt március 10-én este gyűltek össze az emlékezők. 

1870-ben, 22 évvel később a város lakossága emlékszobor felállításába fogott a csatában elesett honvédek tiszteletére. 1870. május 1-jén színházkedvelők a városi színházban játszott magyar és német nyelvű színdarabból befolyt összeget a szobor felállítására ajánlották fel.

Ünnepélyes leleplezésére 1871. október 15-én került sor, akkor még a város központjában. Az obeliszk, Takáts Károly helybeli szobrász alkotása az 1918-as cseh megszállás után a régi temetőbe került.

Felújított, cselekvésre buzdító szövege legyen kihívásokkal teli mindennapjainkban is irányadó, ösztökélő támpontunk: „Nem e kő, tetteik hirdetik dicsőségteket“.

Zilizi Tihamér szólt a megjelentekhez, párhuzamot vonva a 178 évvel ezelőtti események és korunk történései között, majd az emlékezők rövid imát mondtak a hősi halottak, elesettek lelki üdvéért, s koszorút helyeztek el a  Nagyszombati Diákkör és Csemadok-alapszervezet nevében. Végezetül elénekelték a Szózatot.

Zilizi Kristóf/Felvidék.ma

