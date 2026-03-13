Hazatért a „nagybányai csodagyerek”

A Galántai Honismereti Múzeum a Pirk János-retrospektív c. kiállítás ünnepélyes finisszázsára készül. A tárlat záróeseményeként 2026. március 19-én, 17 órakor dr. Bodonyi Emőke művészettörténész tart előadást a 20. századi magyar festészet egyik legmeghatározóbb, kalandos sorsú alakjáról.

Pirk János (1903–1989) élete és művészete szimbolikus ívet ír le a Kárpát-medencében: a galántai születésű festőt már gyermekként „csodagyerekként” emlegették a nagybányai mesterek. Bár sorsa messze sodorta szülővárosától – a szatmári tanyavilágon, Párizson és Rómán keresztül egészen Szentendréig –, alkotásaiban mindvégig megőrizte azt a mély alázatot és elhivatottságot, amely a legnagyobbak közé emelte.

„Pirk János egész pályáját végigkísérte a művészet iránti alázat. Életének nehezebb szakaszaiban is töretlenül alkotott, létrehozva egy olyan életművet, amely előtt most szülővárosában tiszteleghetünk”

– emelte ki az előadás kapcsán dr. Bodonyi Emőke, a szentendrei Ferenczy Múzeumi Centrum munkatársa.

A rendezvény lehetőséget biztosít a retrospektív kiállítás utolsó megtekintésére, szakértő vezetés mellett mélyítve el a látogatók ismereteit a festőművész legjelentősebb alkotásairól.

A Galántai Honismereti Múzeum szeretettel várja a művészetkedvelő közönséget a Pirk János-retrospektív c. kiállítás ünnepélyes finisszázsára 2026. március 19-én. Dr. Bodonyi Emőke előadására a belépődíj 2 euró.

Sajtóközlemény/Felvidék.ma