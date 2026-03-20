Home Kitekintő Orbán Viktor: vannak tagállamok, amelyek a magyar migrációs modellt követelik
Kitekintő

A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök nyilatkozik az EU-tagországok állam-, illetve kormányfőinek csúcstalálkozójáról távozva Brüsszelben 2026. március 20-án. (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)

Vannak tagállamok, amelyek a magyar modellt követelik, amely szerint nemcsak az illegális bevándorlókat kell távol tartani, nem akarnak beengedni senkit – mondta el Orbán Viktor miniszterelnök péntekre virradóra Brüsszelben, az EU-csúcsról távozva, újságíróknak nyilatkozva.

Kifejtette: miután van 4 millió afgán menekült Iránban, plusz van az iráni konfliktus, amit a helyiek is elszenvednek, tömeges migrációra kell felkészülni.

Mint mondta, erről nyíltan beszéltek reggel és az is kiderült, hogy vannak tagállamok, amelyek a magyar modellt követelik.

„Tehát azt mondták, hogy nem ér semmit a most megalkotott migrációs paktum, mert nem arról van szó, hogy az illegálisakat kell távol tartani, hanem ők nem akarnak beengedni senkit. A legálisakat se. Ez a magyar modell” – jelentette ki Orbán Viktor.

Itt lassacskán a magyar pozíció nemcsak elméletileg kap elismerést, hanem lassan mindenkinek át kell vennie – tette hozzá a kormányfő.

MTI/Felvidék.ma

 

Kapcsolódó cikkek

Print Friendly, PDF & Email

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma