Orbán Viktor: vannak tagállamok, amelyek a magyar migrációs modellt követelik

Vannak tagállamok, amelyek a magyar modellt követelik, amely szerint nemcsak az illegális bevándorlókat kell távol tartani, nem akarnak beengedni senkit – mondta el Orbán Viktor miniszterelnök péntekre virradóra Brüsszelben, az EU-csúcsról távozva, újságíróknak nyilatkozva.
Kifejtette: miután van 4 millió afgán menekült Iránban, plusz van az iráni konfliktus, amit a helyiek is elszenvednek, tömeges migrációra kell felkészülni.
Mint mondta, erről nyíltan beszéltek reggel és az is kiderült, hogy vannak tagállamok, amelyek a magyar modellt követelik.
„Tehát azt mondták, hogy nem ér semmit a most megalkotott migrációs paktum, mert nem arról van szó, hogy az illegálisakat kell távol tartani, hanem ők nem akarnak beengedni senkit. A legálisakat se. Ez a magyar modell” – jelentette ki Orbán Viktor.
Itt lassacskán a magyar pozíció nemcsak elméletileg kap elismerést, hanem lassan mindenkinek át kell vennie – tette hozzá a kormányfő.
