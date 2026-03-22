A példaképek alázatosak

Tizenegyedik alkalommal adták át a Példakép-díjakat. A Femine Fortis olyan nőket díjaz, akik példakértékű tevékenységet folytatnak. Az idei évben kevesebb jelöltet ajánlottak, de több jelölő személyiség küldött be méltatást.

A díjátadót hagyományosan Füleken tartották meg, március 21-én. Az ünnepségen Zupko Mária a szervezet elnökségi tagja üdvözölte a vendégeket, majd Kovács Tímea a füleki városi hivatal elöljárója köszöntötte a díjazottakat és a szervezet tagjait, kiemelve, Füleknek fontos, hogy az ilyen és ehhez hasonló események megvalósuljanak. A díjátadón fellépett Bozó Fabián, akit zongorán Tóth Ágnes kísért. A tehetséges hegedűs felkészítője édesapja, Bozó Sándor.

A kitüntetések sorát a Példakép-díj átadójával kezdték meg, melyet Korda Editnek ítélt oda a kuratórium. Korda Editet Hervay Rozália a Femine Fortis elnökségi tagja méltatta.

„Számára a falusi iskola soha nem volt másodrendű. Ellenkezőleg: számára ez volt az a tér, ahol a pedagógus valóban kibontakozhat, ahol valóban megismerheti tanítványait – nevüket, történetüket, csendjeiket és kimondatlan félelmeiket. Egy ilyen térben a nevelés nem pusztán tananyag-átadás, hanem személyiségformálás. Meggyőződésévé vált, hogy a kisiskola megtartó erő – a gyermek, a család és a közösség számára egyaránt.”

A méltató kiemelte: Korda Edit közéleti tevékenységét is a közösség iránti felelősség hatja át, hiszi, hogy a magyar iskola, kultúra és a magyar jövő elválaszthatatlan egymástól. A díjazott ma is aktívan szervez, lehetőségeket teremt, nem mellesleg, a Femine Fortisnak is aktív, alkotó tagja.

Hervay Rozália az alábbi szavakkal fejezte be méltatását:

„Az igazi példaképek nemcsak utat mutatnak, embereket emelnek fel, és nyomot hagynak a jövőben. A legnagyobb elismerés nem csak ez a díj, hanem mindazok a gyermekek, akik ma már tudják: értékesek, mert volt valaki, aki hitt bennük.”

A díjat a Femine Fortis – Erős Nők polgári társulás elnökségi tagjai, Hervay Rozália, Neszméri Tünde, Németh Gabriella és Zupko Mária adták át a díjazottnak, amely Balko Szilvia, tárgyalkotó népi iparművész alkotása, aki zoboralji metéléses technikával készítette el a szervezet logóját ábrázoló nyakéket.

Korda Edit köszönetet mondott az elismerésért, hangsúlyozva, hogy csak a munkáját végezte, legjobb tudása szerint, köszönetet mondott a családjának is, akik elfogadták, hogy munkájának szenteli életét.

A díj átadója után Varga Lia népdalénekes felsőrási népdalokat adott elő. Majd következett a Példakép-különdíjak átadója, melyet két személyiség kapott meg.

Bencz Margitot, a Csemadok Gímesi Alapszervezetének elnökét Neszméri Tünde méltatta. Kiemelve igyekezetét, hogy összefogja a Nyitrai járás hagyományőrző csoportjait és felkarolja a fiatal tehetségeket.

„Bencz Margit a zoboralji magyarság kitartó őrzője, aki nőként bebizonyította: tettekkel lehet maradandót alkotni a szórványban is. A Csemadok Gímesi Alapszervezetének elnöke, közösséget épít és hagyományokat ápol.”

A gímesi néprajzi kiállításon túl nagyon sok rendezvényt szervez, többek között az Ág Tibor Napokat is, mely a Csemadok országos jelentőségű rendezvénye. Tavaly két álmát valósította meg

„Az egyik a Párta, párta, búra való párta monumentális rendezvény volt, ezt Jókai Marika nénivel közösen rendezték, több mint 120 zoboralji fellépő elevenítette fel a zoboralji lakodalmas hagyományokat”

– mondta a Femine Fortis elnöke. Év végén valósította meg másik nagy álmát, megünnepelték a Villő Gyermek Folklórcsoport megalakulásának hatvanadik évfordulóját. Akárcsak a Pártában, ebben a műsorban is több mint százan szerepeltek.

Bencz Margit a díj átadása után szintén köszönetet mondott, kiemelve, ha nem lenne körülötte csapat, és ha nem lenne közönség, aki eljár a rendezvényekre, az ő munkájának sem lenne értelme.

A másik Példakép-különdíjas Popálená Ildikó, a szenci Nefelejcs – ház igazgatója, akinek munkásságát Németh Gabriella ismertette.

„Igazgatóként Popálená Ildikó egy olyan intézményt vezet, amely folyamatosan változó, gyakran bizonytalan finanszírozási és jogi környezetben működik. Vezetői szemléletének középpontjában az együttműködés áll: a Nefelejcs munkatársait egységes csapatként irányítja, ahol a közös felelősségvállalás és a kölcsönös bizalom biztosítja a stabil működést.”

Németh Gabriella kiemelte: „a Nefelejcs vezetője kiemelt figyelmet fordít arra, hogy az intézmény enyhítse azoknak a családoknak a terheit, amelyek már eleve rendkívül nehéz élethelyzetben élnek. (…) Nyilvános megszólalásaiban – legyen szó szakmai fórumokról vagy médiamegjelenésekről – hitelesen és tárgyilagosan beszél a szociális ellátórendszer valóságáról és válságairól, a civil szervezetek kiszolgáltatottságáról, valamint a társadalmi szolidaritás fontosságáról.”

Popálená Ildikó és a Nefelejcs hitvallása:

„Azért dolgozunk, hogy a fogyatékossággal élő gyermeket nevelő családok élete a lehető legközelebb álljon egy átlagos család életéhez.”

A díj átadója után Polálená Ildikó is köszönetet mondott az elismerésért, kiemelve, hogy a példát otthonról hozta, hiszen a Nefelejcs alapítója édesanyja, Madarász Ildikó volt, és a munka iránti alázatot szüleitől tanulta.

Az ünnepség végén ismét Bozó Fabian és Tóth Ágnes játszott, hegedűn és zongorán, majd Neszméri Tünde a szervezet elnöke zárszavában kiemelte, a díjazottak szerényen végzik feladatukat és alázattal, ezzel is példaképpé váltak a szemében.

Az díjátadó végén a jelenlévők közösen énekelték el nemzeti imánkat, hogy Isten áldását kérjék a díjazottak és a magyarság jövőjére.

