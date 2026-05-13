Zajlik a Kék Gomb Hete

Matus Alica
(Fotó: SJG)

Az UNICEF Szlovákia Szervezete idén 20. alkalommal szervezte meg gyűjtését a fejlődő országokban, szegénységben vagy rossz sorban élő gyermekek számára.

A világon gyerekek milliói nőnek fel háborúk vagy természeti katasztrófák által sújtott országokban. Elveszítik otthonukat, szeretteiket, nem járhatnak iskolába, nem játszhatnak gondtalanul a barátaikkal, nem jutnak ivóvízhez, tápláló ételhez és gyógyszerekhez. A gyermeki lélek nagyon törékeny, és a rajta ejtett sebek egy életen át sem gyógyulnak be.

Az UNICEF dolgozói az összegyűjtött pénzt a legnehezebben elérhető helyeken élő gyerekekhez is eljuttatják, és olyan programokat kínálnak nekik, amelyek során visszatérhetnek gyermekkori tevékenységükhöz, sportolhatnak, szórakozhatnak, tanulhatnak és alkothatnak.

A Kék Gomb Hete idén május 11-e és 17-e között valósul meg. A komáromi Selye János Gimnáziumban május 12-én zajlott a gyűjtés, amelybe az intézmény tanárai, diákjai és nem pedagógus alkalmazottai is bekapcsolódtak. Az adományokért cserébe kék gombot – kitűzőt – kaptak az adakozók. Önkéntes gyűjtőinknek 368,50 eurót sikerült összegyűjteniük.

Matus Alica

