Home Magazin Pünkösdi programokat kínál a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum
Magazin

Pünkösdi programokat kínál a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum

Felvidék.ma
Felvidék.ma
(Fotó: skanzen.hu)

Kézműves mesterségek bemutatói, tánc és népzene is várja az érdeklődőket május 24-én és 25-én a Pünkösdi Örökség Ünnep elnevezésű rendezvényen a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumban.

Az ország különböző részeiről érkező hagyományőrző csoportok, előadók és alkotók nemcsak bemutatják saját kultúrájukat, hanem a látogatókat is bevonják a programokba. A rendezvény különleges színfoltjaként spanyol hagyományokat képviselő művészek mutatják be a flamenco táncot, a cordobai stílusú virágos udvardíszítést és a mediterrán étkezési kultúrát – közölte az intézmény az MTI-vel.

A programok között interaktív foglalkozások, kézműves bemutatók, koncertek, népzenei és táncelőadások is szerepelnek, a Kalocsai Hagyományőrző Egyesület bemutatja a menyasszonykikérés szokásait, látható lesz erdőbényei kádártánc és bábszínházi előadás.

A Dél-Dunántúl egységben többek között a Rajkó zenekar, a Zselic táncegyüttes, a Matyó Néptáncegyüttes és a ProLet bolgár néptánccsoport lép színpadra, az Alföldi mezőváros egységben Harangozó Imre néprajzkutató tart előadást Pünkösdölés Békés megyében címmel, fotókiállítás mutatja be a táncházmozgalom 50 évét, a magyarországi kékfestés hagyományait pedig Sárdi János nagynyárádi kékfestőtől ismerhetik meg az érdeklődők.

A Nyugat-Dunántúl tájegység többek között korongozásnak, korsókiállításnak, molnárkalács-készítésnek és solymári sváb népviselet-bemutatónak ad otthont, a Kisalföld tájegységben egyebek mellett a mendei pünkösdi templomdíszítés hagyományaival és a deszki szerb aranyhímzéssel ismerkedhetnek meg a látogatók.

Az idei rendezvény a szellemi kulturális örökség egyezmény magyar csatlakozásának 20 éves évfordulóját ünnepelve kiemelt figyelmet fordít a kulturális sokszínűségre, a közösségi élményekre, a különböző generációkat és kultúrákat összekötő hagyományokra.

További információkat az intézmény honlapján olvashatnak. 

MTI/Felvidék.ma

Kapcsolódó cikkek

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

Az eső miatt kedd délutánig figyelmeztetés van érvényben...

Honfoglalás kori leletegyüttest mutat be a Magyar Nemzeti...

José nem marad csendben, és zenekarával nagy nyári...

Közép- és Kelet-Szlovákiában 3–20 milliméternyi csapadék várható

Egy felmérés szerint a csehek többsége hazafinak tartja...

Terápiás kutyákkal segítik a vizsgázókat az ELTE Egyetemi...

Az asztma világnapja: a légzés szabadságának fontossága

Kerítéskiállítás nyílt a Műcsarnok megnyitásának 130. évfordulója alkalmából

Köszöntsük az édesanyákat!

Áprilisban a megszokott mennyiségnek csak az egytizede esett

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma