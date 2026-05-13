Pünkösdi programokat kínál a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum

Kézműves mesterségek bemutatói, tánc és népzene is várja az érdeklődőket május 24-én és 25-én a Pünkösdi Örökség Ünnep elnevezésű rendezvényen a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumban.

Az ország különböző részeiről érkező hagyományőrző csoportok, előadók és alkotók nemcsak bemutatják saját kultúrájukat, hanem a látogatókat is bevonják a programokba. A rendezvény különleges színfoltjaként spanyol hagyományokat képviselő művészek mutatják be a flamenco táncot, a cordobai stílusú virágos udvardíszítést és a mediterrán étkezési kultúrát – közölte az intézmény az MTI-vel.

A programok között interaktív foglalkozások, kézműves bemutatók, koncertek, népzenei és táncelőadások is szerepelnek, a Kalocsai Hagyományőrző Egyesület bemutatja a menyasszonykikérés szokásait, látható lesz erdőbényei kádártánc és bábszínházi előadás.

A Dél-Dunántúl egységben többek között a Rajkó zenekar, a Zselic táncegyüttes, a Matyó Néptáncegyüttes és a ProLet bolgár néptánccsoport lép színpadra, az Alföldi mezőváros egységben Harangozó Imre néprajzkutató tart előadást Pünkösdölés Békés megyében címmel, fotókiállítás mutatja be a táncházmozgalom 50 évét, a magyarországi kékfestés hagyományait pedig Sárdi János nagynyárádi kékfestőtől ismerhetik meg az érdeklődők.

A Nyugat-Dunántúl tájegység többek között korongozásnak, korsókiállításnak, molnárkalács-készítésnek és solymári sváb népviselet-bemutatónak ad otthont, a Kisalföld tájegységben egyebek mellett a mendei pünkösdi templomdíszítés hagyományaival és a deszki szerb aranyhímzéssel ismerkedhetnek meg a látogatók.

Az idei rendezvény a szellemi kulturális örökség egyezmény magyar csatlakozásának 20 éves évfordulóját ünnepelve kiemelt figyelmet fordít a kulturális sokszínűségre, a közösségi élményekre, a különböző generációkat és kultúrákat összekötő hagyományokra.

MTI/Felvidék.ma