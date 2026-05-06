Júniusban újra megmozdul Ipolyság

Június első vasárnapján immár ötödik alkalommal szervezik meg a Mozdulj Ipolyság! elnevezésű futóversenyt az Ipoly menti kisvárosban. A sporteseményre már lehet jelentkezni.

Ipolyság városa a Szokolyi Alajos Olimpiai Klubbal karöltve június 7-én, vasárnap 14.30 órai kezdettel szervezi meg a sporteseményt.

Mint szervezők a közösségi oldalon elmondták:

„Futással, kocogással, sétával és skandinávgyaloglással mozdulhatunk együtt. Csatlakozzon hozzánk június 7-én, sportoljon egy jót, találkozzon a barátaival és tegyünk együtt az egészséges életmódért!”

A versenyt három távon hirdetik meg. Az érdeklődők választhatnak a 2,5 kilométeres, az 5 kilométeres és a 7,5 kilométeres táv közül. Természetesen idén is meghirdetik gyerekfutóversenyt a 2018-ban és az azt követő években született gyermekek részére.

A pálya nagy része a Közép lakótelep és az Észak lakótelep utcáit érinti. Nevezési díj felnőtt távokon 14 euró, gyermektávon 2 euró. A felnőtt távokra online ITT lehet jelentkezni, a gyerektávra pedig ITT lehet regisztrálni . További információk szlovák nyelven ITT olvashatóak.

A rendezvény minden korosztály számára nyitott – gyerekeknek, fiataloknak, felnőtteknek és időseknek egyaránt. Itt nem a teljesítmény számít, hanem a mozgás öröme és a közös élmény

– fogalmaznak a szervezők.

Pásztor Péter/Felvidék.ma