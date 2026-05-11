Honfoglalás kori leletegyüttest mutat be a Magyar Nemzeti Múzeum

Felövezve ragyogással – Övszerkezet és tarsolylemez a honfoglalás korából címmel nyílt meg a májusi Hónap kincse kamaratárlat a Magyar Nemzeti Múzeumban (MNM).

A különleges állapotban fennmaradt honfoglalás kori leletek Akasztó határában, Bács-Kiskun vármegyében kerültek elő. A régészeti feltárásokon három, a 920-930-as években elhunyt harcos kiemelkedően jó állapotú, szinte bolygatatlan temetkezése került napvilágra – idézték fel az MNM hétfői közleményében.

A korábban ismeretlen, új lelőhelyet a Kecskeméti Katona József Múzeum közösségi régészeti programjának önkéntesei fedezték fel. Wilhelm Gábor és Füredi Ágnes kutatásvezetők munkáját a Kecskeméti Katona József múzeum munkatársai, a múzeumi önkéntesek és az akasztói önkormányzat segítették.

A leggazdagabb sírban lenyűgöző felfedezés várta a régészeket. A magas rangú, 17–18 éves harcos egyedi selyemövén aranyozott ezüst csüngős veretek sorakoztak, jobb oldalán ezüstlemezzel díszített tarsoly függött. Az övveretek környezetében a többrétegű ruházat, az öv és a tarsoly szerves részei olyan jó állapotban maradtak meg, hogy eredeti helyzetben emelték ki őket a régészek.

Az ásatás eredményei a Magyar Nemzeti Múzeum és a Kecskeméti Katona József Múzeum együttműködésének köszönhetőek. A kutatás érdekessége, hogy honfoglalás kori sírokat még sosem sikerült olyan széleskörű vizsgálatok alá vonni, mint a három harcos maradványait. A vizsgálatokat a Magyar Nemzeti Múzeum Nemzeti Régészeti Intézet, a Magyar Nemzeti Múzeum Archeometriai Labor, az ELTE Humán Tudományok Kutatóközpontja Archeogenomikai Kutatóintézete, az ELTE TTK Embertani Tanszéke, a HUN-REN Atommagkutató Intézet, valamint az ELTE Természetrajzi Múzeum munkatársai végezték.

A tárlat június 7-ig látogatható a Magyar Nemzeti Múzeum Déli Kandallótermében.

