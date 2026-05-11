Pellegrini bízik a jó kapcsolatokban Magyarországgal

Peter Pellegrini köztársasági elnök bízik benne, hogy Magyar Péter magyar kormányfővé választása után is folytatódnak a baráti és jó kapcsolatok Magyarországgal, és a Beneš-dekrétumokkal kapcsolatos kérdésekre is sikerül megoldást találni.

Hozzátette,

államfőként mindent megtesz annak érdekében, hogy az esetleges feszültséget vagy konfliktusokat minél gyorsabban elsimítsák, és a két ország visszatérjen a pragmatikus együttműködéshez.

Hétfőn újságírói kérdésekre válaszolva közölte ezt az államfő.

„Bízom benne, hogy ez a kérdés nem dagad meghatározó konfliktussá, és mindkét kormányfő és mindkét kormány talál technikai megoldást vagy pontosítást arra, ami Szlovákia célja volt ezzel. Egy lehetséges mechanizmus megtalálása, amely megakadályozza, hogy még most, 2026-ban vagy 2027-ben is vagyonkonfiskálásra kerüljön sor a Beneš-dekrétumok alapján, 80 év elteltével. Ha az erről szóló párbeszédet sikerül tisztán pragmatikus, és technikai megoldást kereső keretek közé terelni, akkor úgy vélem, semmi sem fog a Szlovákia és Magyarország közti jó kapcsolatok útjába állni” – jelentette ki Pellegrini.

Egyúttal üdvözölte a magyar kormányfő visegrádi négyek erősítésére vonatkozó kijelentését.

„Ez jelzi, hogy érdekében áll a szorosabb régióbeli együttműködés, ami jó kiindulási alapot jelent a Szlovákiával való jószomszédi és baráti kapcsolatokhoz”

– zárta a szlovák államfő.

Az új magyar parlament szombaton (május 9.) kormányfővé választotta Magyar Pétert, pártja, a Tisza alkotmányos többséget szerzett az áprilisi választáson.

TASR/Felvidék.ma