Home Itt és Most Pozsonyban az osztrák államfővel tárgyalt a szlovák kormányfő
Itt és Most

Pozsonyban az osztrák államfővel tárgyalt a szlovák kormányfő

Felvidék.ma
Felvidék.ma
(Fotó: Robert Fico, Facebbok)

Alexander Van der Bellen osztrák államfővel tárgyalt hétfőn a kormányhivatalban Robert Fico miniszterelnök. A gazdasági helyzetről és Fico moszkvai útjáról beszéltek – tájékoztatta a TASR hírügynökséget a kormányhivatal sajtóosztálya.

„Ausztria Szlovákia fontos gazdasági partnere, egyben a harmadik legnagyobb külföldi befektető az országban. Az osztrák befektetések meghaladták a 7,5 milliárd eurót, és az osztrák vállalatok több mint 48 ezer munkahelyet hoztak létre Szlovákiában” – közölte a kormányhivatal.

A szlovák miniszterelnök és az osztrák államfő egyetértett abban,

hogy olyan projektekre kell összpontosítania mindkét országnak, amelyek konkrét eredményeket hoznak a lakosság és a vállalkozók számára is a közlekedési infrastruktúra, az energiabiztonság és a versenyképesség területén, különös tekintettel az autóiparra.

„Robert Fico és Alexander Van der Bellen az Európai Unió globális versenyképességéről, a magas energiaárakról és az ehhez kapcsolódó ipari termelésről is tárgyalt, szó esett az energiaigényes iparágakról, valamint a fenntarthatóságáról is” – tájékoztatott a sajtóosztály.

A találkozón szó esett a miniszterelnöknek a győzelem napja alkalmából tett moszkvai látogatásáról, és arról is, milyen kérdésekről tárgyalt a kormányfő Vlagyimir Putyin orosz elnökkel.

TASR/Felvidék.ma

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

Orosz Örs: koncepciós eljárás épült a „Felvidék” szó...

Pellegrini bízik a jó kapcsolatokban Magyarországgal

Júniusra napolták el a Tisztítótűz-ügy tárgyalását

Elkezdődött a Tisztítótűz-ügy tárgyalása, mind a tíz vádlott...

Márciusban a nagykereskedelemben csökkent leginkább a foglalkoztatottság

A „Felvidék” szó miatt akarják eltávolítani Orosz Örst...

Május 12-én találkoznak Pozsonyban a slavkovi hármak államfői

A kormányfő megérkezett Moszkvába, a győzelem napi ünnepségre

Šutaj Eštok szerint a kormányfő moszkvai útja az...

Pellegrini a béke megóvására szólított fel a május...

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma