Pozsonyban az osztrák államfővel tárgyalt a szlovák kormányfő

Alexander Van der Bellen osztrák államfővel tárgyalt hétfőn a kormányhivatalban Robert Fico miniszterelnök. A gazdasági helyzetről és Fico moszkvai útjáról beszéltek – tájékoztatta a TASR hírügynökséget a kormányhivatal sajtóosztálya.

„Ausztria Szlovákia fontos gazdasági partnere, egyben a harmadik legnagyobb külföldi befektető az országban. Az osztrák befektetések meghaladták a 7,5 milliárd eurót, és az osztrák vállalatok több mint 48 ezer munkahelyet hoztak létre Szlovákiában” – közölte a kormányhivatal.

A szlovák miniszterelnök és az osztrák államfő egyetértett abban,

hogy olyan projektekre kell összpontosítania mindkét országnak, amelyek konkrét eredményeket hoznak a lakosság és a vállalkozók számára is a közlekedési infrastruktúra, az energiabiztonság és a versenyképesség területén, különös tekintettel az autóiparra.

„Robert Fico és Alexander Van der Bellen az Európai Unió globális versenyképességéről, a magas energiaárakról és az ehhez kapcsolódó ipari termelésről is tárgyalt, szó esett az energiaigényes iparágakról, valamint a fenntarthatóságáról is” – tájékoztatott a sajtóosztály.

A találkozón szó esett a miniszterelnöknek a győzelem napja alkalmából tett moszkvai látogatásáról, és arról is, milyen kérdésekről tárgyalt a kormányfő Vlagyimir Putyin orosz elnökkel.

