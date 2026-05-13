Nagy sikerrel zárult a közmédia gyerekcsatornáinak pályázata

Csukás István születésének 90. évfordulója alkalmából, a Csukás Meserádió és az M2 Mesetévé közösen meghirdetett „Süsüke mesés világa” rajzpályázatra több mint 400 pályamű érkezett az ország minden tájáról. A fantáziadús alkotások bizonyítják: a Csukás-univerzum ma is inspiráló világ, így Süsüke űrutazása a gyermeki képzelet révén kelhetett életre.

Május elején zárult az a pályázat, amelyre 3 és 10 év közötti gyerekek rajzait várta a Csukás Meserádió, egyedi módon újraértelmezve a legendás író utolsó művét. A legendás meseíró, Csukás István eddig kiadatlan, egyben utolsó művét premierként mutatta be a Csukás Meserádió áprilisban Süsüke világot lát címmel, 26 részes hangjáték formájában, amely már elérhető a Csukás Meserádió Spotify oldalán, illetve a www.csukasmeseradio.hu is újra hallgatható.

A feladat nem csupán színezés volt: a pályázók saját fantáziájuk szerint népesítették be Süsüke környezetét távoli bolygókkal, csillogó meteoritokkal, különleges űrjárművekkel és kedves földönkívüli barátokkal.

A pályázat értékelőinek nem volt könnyű dolga, hiszen a beküldött rajzok mindegyike egyedi, színes és szerethető világot tárt eléjük. A leggyorsabb, legügyesebb és legkreatívabb alkotók egy közös, felejthetetlen élménnyekkel teli gyermeknapi programot nyertek. Az exkluzív eseményen a gyerekeket a MÜPA Üvegtermében látják vendégül egy fantasztikus műsor és különböző kreatív foglalkozások keretében.

„A pályázat kapcsán bebizonyosodott, hogy Süsüke nincs egyedül a világűrben: gyerekek százai kísérték el őt képzeletbeli útjain. A beküldött pályaművek színessége és őszintesége minket is elvarázsolt. Alig várjuk a gyereknapi találkozót a MÜPA-ban, ahol a rajzpapírok után végre személyesen is megismerhetjük ezeket a tehetséges kis felfedezőket, és együtt ünnepelhetjük Csukás István halhatatlan mesevilágát” – mondta el a Csukás Meserádió szerkesztője, Csiki Dorottya Mária.

Az eseményen részt vevőket a szervezők május 17-ig értesítik e-mailben a további részletekről, a rendezvény különlegességeként pedig a csatornák munkatársai interjúkat is készítenek a helyszínen, így a kis művészek a képernyőn és az online felületeken is megoszthatják majd élményeiket a nagyközönséggel.

