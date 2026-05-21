Huliak kritizálta a kulturális tárcát: nem menti tovább a folklórfesztiválokat

Rudolf Huliak idegenforgalmi és sportminiszter szerint nyilvánvalóvá vált, hogy a Művészeti Alap működése nem megfelelő. A független tárcavezető szerdán kijelentette, minisztériuma a jövőben már nem kívánja az alap helyett támogatni és „megmenteni” a folklórfesztiválokat, mivel ez nem tartozik a tárca hatáskörébe.

Huliak közölte, parlamenti képviselők bevonásával intenzíven foglalkozik az alap működésének és támogatási rendszerének átalakításával. Emlékeztetett arra, hogy Roman Malatinec frakción kívüli képviselő már beterjesztette a Művészeti Alapról szóló törvény módosítását.

„Most tudtam meg, hogy elmarad egy gyermek folklórfesztivál. Világos, hogy a Művészeti Alap nem működik rendesen. Mindent megteszünk azért, hogy Malatinec képviselő törvénymódosító javaslatát sikerüljön elfogadtatni” – fogalmazott Huliak.

A miniszter szerint tárcája tavaly és idén is több folklórfesztivál támogatásával próbálta pótolni a kieső forrásokat. Mint mondta, az erre fordított összeg már megközelíti a 800 ezer eurót, ezt azonban nem kívánja tovább folytatni.

Huliak azt is jelezte, hogy elégedetlen a Művészeti Alap munkájával, valamint Martina Šimkovičová kulturális miniszter tevékenységével is. Arra a kérdésre ugyanakkor nem válaszolt, hogy szerinte Robert Fico kormányfőnek le kellene-e váltania Šimkovičovát. „Ezt a kérdést neki kell feltenni” – mondta.

Roman Malatinec, a parlament kulturális bizottságának tagja szerint a támogatási rendszer működése olyan mértékben romlott, hogy már egész kulturális szegmensek kerülhetnek veszélybe. Úgy véli, az általa beterjesztett törvénymódosítás gyors megoldást jelenthetne a kialakult helyzetre.

