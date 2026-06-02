A fenti címmel szervezték meg Dávid Zsuzsanna festőművész tárlatát a lévai Reviczky Házban. A kiállítás anyaga mártír politikusunk életét dolgozza fel. Mint a megnyitón is elhangzott, Isten szolgája, Esterházy János élete és szolgálata napjainkban is példaként szolgál a magyar közösségeinknek.

„A nemzeti összetartozás hetében szerveztük meg a kiállítást. Dávid Zsuzsanna életében fontos helyen áll Esterházy János és emlékének ápolása” – fogalmazott a megnyitón Ivkovič Krisztina, az est háziasszonya. A mártírpolitikussal kapcsolatban kifejtette: sok szempontból példaként szolgál számunkra Esterházy János, aki a nemzeteket összetartotta, s tartja ma is. A kiállítás képei által jobban megismerhetjük életének fontos mozzanatait – jegyezte meg Ivkovič Krisztina.

A kiállításmegnyitón röviden ismertették a festőművész életpályáját. Mint elhangzott, egyetemi tanulmányai alatt ismerkedett meg Esterházy János életével, a szakdolgozatát is a mártír sorsú politikusunkról írta.

Isten szolgája, Esterházy János fáklya lehet a mai korban is

– ezt már Dávid Zsuzsanna fejtette ki. Megemlítette, hogy egykor templomfestészettel foglalkozott. Ez időtájt került Alsóbodokra, ahol az Esterházy Zarándokközpont részeként a kápolna díszítésében, freskóinak az elkészítésében is segédkezett.

A Gróf Esterházy János, a szeretet politikusa című tárlat anyaga egyszerre mutatja be Esterházy János életét s a Jézus Krisztusi keresztutat. Ezzel kapcsolatban elmondta: Esterházy János a magyarok szenvedő Krisztusa volt. Amint Jézus Krisztusnak megvolt a keresztútja, ugyanúgy a felvidéki politikus is átélte saját kálváriáját, végigjárva a keresztútját.

Az idők elteltével a keserű sorsfordító történések ellenére Esterházy hitvallása nem változik. Az erős hite tartotta meg őt a legvadabb időszakokban is.

Életszentségben teljesedett ki a tizenkét év megalázó fogság alatt – fogalmazott a festőművész.

A kiállítás alkotásai ezt a szenvedéstörténetet is felelevenítik. Az egyes műalkotásokon jelképszerűen feltűnnek Esterházyhoz köthető meghatározó személyek képmásai, számára fontos helyszínek, tárgyak. Mind mesél Esterházy keresztútjáról.

A kiállítási anyag nem csupán a felvidéki politikus életét vázolja fel, az emlékezésről, Esterházy János szellemiségének ápolásáról is szól. Az alkotásokon megjelenik az alsóbodoki zarándokközpont és annak megálmodója, Esterházy János leánya is.

Mint Dávid Zsuzsanna a Felvidék.má-nak elmondta: a lévai kiállítás a huszonötödik állomás, ahol bemutatásra kerül az anyag. Az akvarell technikával készült festmény-sorozat több éven át készült. Az egyes kiállításokon más-más kompozíciók láthatóak.

A megnyitón a képzőművész végig követte Esterházy keresztútját, pár mondattal ismertette az egyes festmények üzenetét. Végezetül újra hangsúlyozták, Isten szolgája Esterházy János követendő példa a magyar közösségeink számára. A magyarságunk és hitünk megtartásának egyik záloga élete és munkássága.

A megnyitót Gába Zsuzsanna és Wurczer Péter zenei produkcióval tette ünnepélyesebbé. A rendezvény a Lévai Szent László Kör és a Reviczky Társulás Képzőművészeti Szakosztályának együttműködésében jött létre. A tárlat június 28-ig tekinthető meg a lévai Reviczky Házban.

Pásztor Péter/Felvidék.ma