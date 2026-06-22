Hálával a megtett útért

Miközben a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház gyülekezeteiben a tisztújítás időszaka zajlik, és sok helyen komoly kihívást jelent új presbitereket találni a szolgálatra, addig a Gömör szívében fekvő Jólészen egészen más kérdés foglalkoztatta a református közösséget. A mindössze 27 tagot számláló leányegyházközségben nem a bizonytalanság, hanem a hála került a középpontba.

A Berzétéhez tartozó gyülekezet presbitériuma úgy döntött, hogy az elmúlt hat év szolgálatáért ad hálát, mielőtt az új presbitérium megkezdi munkáját. A jólészi reformátusok vendégségbe hívták a társgyülekezetek presbitereit és családtagjaikat. A kis közösség végül mintegy hetven vendéget látott vendégül a helyi óvoda udvarán megrendezett egész napos alkalmon.

„A presbiter-testvéreknek az ötletre először azt mondtam, egy ekkora rendezvényhez jó lett volna pályázni, hiszen nagy kiadás egy huszonhét fős gyülekezetnek. Erre azt felelték: »Tiszteletes úr, mi nem a BGA-ban, hanem az Úrban bízunk, meg tudjuk csinálni.« Erre már nem volt mit válaszolni” – idézte fel mosolyogva Mudi Róbert, a berzétei–jólészi gyülekezet lelkipásztora.

Az előkészületek során újra és újra megtapasztalták az összefogás erejét.

A helyi önkormányzatnak és a Gömöri kézmúvesek társulásának kösönhetően sátrakat, padokat kaptak, ingyen biztosították a színpadot és a hangosítást, a szolgálattevők pedig örömmel vállalták a részvételt. A lelkipásztor szerint az egész nap annak bizonyítéka volt, hogy Isten ma is hordozza azokat, akik benne bíznak. „Olyan ez, mint az úszás. Ha van hitem ráfeküdni a vízre, átélem az úszás örömét. Ha a biztos támpontot keresem, s egyik lábamat mindig le akarom tenni a fenékre, nos- így soha nem tapasztalom meg, hogy megtart egy nagyobb erő“- mondta Mudi Róbert.

A rendezvény lelki központját az igehirdetés jelentette, amelyet a Jólészről elszármazott Gebe László nagybalogi református lelkipásztor végzett.

Emellett előadás hangzott el a presbiteri szolgálat bibliai jelentőségéről, közös éneklésre, bizonyságtételekre és kötetlen beszélgetésekre is sor került. A résztvevők fényképek segítségével idézték fel az elmúlt ciklus emlékeit, szolgált a gönci Ker-Songs dicsőítő zenekar, de helyet kapott gyermekfoglalkozás, gyógynövényes előadás és a gályarab prédikátorok emlékét felidéző kiállítás – séta is.

A történelmi visszatekintés egyik szolgálattevője Varga Zoltán szádalmási lelkipásztor volt, aki különleges feladatot kapott.

„A 350 évvel ezelőtt szabadult gályarabokra emlékezve a hitükre és kiállásukra kellett rámutatnom, és meglátni a mi feladatunkat a mai társadalomban. Az alkalom végén boldogan öltöttem magamra a »HIszünk, TEsszünk, LESzünk« feliratú pólót, és tele örömmel indultam haza a Szoroskő felé” – mondta.

A presbiterszolgálat küldetéséről Meleg Attila, a Miskolc-belvárosi Református Egyházközség lelkipásztora tartott előadást. A felvidéki közösségben tapasztalt összefogás mély benyomást tett rá.

„Jólészre érkezve egy szeretetteljes, összetartó és jövőjéért felelősséget vállaló gyülekezetet ismerhettem meg. Jó volt látni az érdeklődést, az elkötelezettséget és a közösség élni akarását. Különösen megérintett az az összefogás, amely a gyülekezet tagjai között tapasztalható volt. Egy kis közösségben ez különösen nagy érték” – fogalmazott.

A nap egyik legemlékezetesebb mozzanata a hirtelen érkező vihar volt. A Ker-Songs dicsőítő zenekar tagjai éppen úton voltak Jólész felé, amikor leszakadt az ég.

„Nem sokkal érkezésünk előtt hatalmas eső zúdult le, és alig tudtunk haladni. Úgy tűnt, mintha a Ker-Songs magával hozta volna a vihart a jólészieknek. De az Úr hallotta a hangunkat, és lecsendesítette a vihart. Nagy öröm volt számunkra, hogy a dicsőítés nem maradt el. Megerősített bennünket abban, hogy amikor hiszünk Isten vezetésében és bátran tesszük azt, amit Ő parancsol, akkor jelen lehetünk ott, ahová küld bennünket” – mondta Graholy Krisztián, a zenekar vezetője.

A résztvevők szerint a nap folyamán különös módon megtapasztalható volt Isten gondviselése. Bár a környéken többször is esett, a szolgálatok idején az időjárás kegyes maradt a rendezvényhez. A közös ebédnél és vendéglátásnál pedig mindenki számára jutott elegendő étel, sőt még maradt is belőle.

„Tudjátok, milyen az Isten oltalma alatt lenni? Megtapasztalni, hogy csak Jólész fölött nem szakad az eső, és csak addig, amíg a szolgálat tart? Mintha Isten az Ő gyermekei fölé tartotta volna a tenyerét” – fogalmazott Mudi Róbert.

A jólészi hálaadó nap nemcsak egy lezáruló presbiteri ciklus ünnepe volt, hanem biztató üzenet is a felvidéki református közösségek számára. Azt mutatta meg, hogy egy kis gyülekezet is képes nagyot álmodni, ha tagjai hitben, szolgálatkészségben és összefogásban járnak együtt.

A rendezvény végén közös áldással zárult az együttlét, a résztvevők pedig megerősödve indulhattak tovább az új presbiteri ciklus feladatai felé. Ahogyan Mudi Róbert gyülekezeteinek jelmondata is hirdeti a hiteles életet: „HIszünk. TEsszünk. LESzünk.”

HE/Felvidék.ma