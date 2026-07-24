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Szeder Fábián Életműdíjat kapott Farkas Ottó

Bodzsár Gyula
Bodzsár Gyula
A díjazottakkal (Fotó: Farkas Ottó archívumából)

Somoskőújfalu, ez az alig több mint kétezer lélekszámú település Salgótartjántól északra, a Karancs és Medves közti völgyben fekszik, vasút és közúti határátkelőhely Szlovákia felé. Július harmadik szombatján a Kakuk Lovasudvarban adott otthont a VIII. Palóc Világtalálkozónak, ahol  négy év szünet után ismét több száz hagyományőrzőt, fellépőt és látogatót hozott össze a Kárpát-medence különböző  vidékeiről.

A salgótarjáni születésű Pindroch Csaba, Jászai Mari-díjas színművész fővédnöksége alatt megvalósult rendezvényen  a megnyitót követően  adták át  a Szeder Fábián-díjat, amellyel a palóc kultúra megőrzéséért és továbbadásáért végzett kiemelkedő tevékenységet ismerik el.

A Palóc Világtalálkozó szervezőbizottsága Szeder Fábián Életműdíjat adományozott Farkas Ottó írónak és újságírónak, aki évtizedek óta gyűjti és dolgozza fel a palóc vidék  történeteit és szájhagyományait, valamint  Galcsík  Zsoltnak, a palóc kulturális örökség szolgálatában végzett munkájáért.

Fotó: Farkas Ottó archívuma

A Rimaszombati járásban található Dobfeneken élő és alkotó Farkas Ottót Berze Marianna laudálta. Íme néhány részlet a méltatásból:

„Farkas Ottó több mint három évtizeden át szolgálta a felvidéki  magyar közéletet újságíróként, miközben fáradhatatlanul járta Gömör és  a palóc vidék falvait, hogy összegyűjtse mindazt, amit az idő múlása könnyen feledésbe taszíthatott volna. Nem könyvtárak poros polcain, hanem az emberek emlékezetében, a fonók történeteiben, az idősek elbeszéléseiben, a családi emlékezetben kutatta múltunk értékeit.

Fotó: Farkas Ottó archívuma

Írásaiban és köteteiben a palóc ember sorsa, gondolkodása, humora, hite és történelme elevenedik meg. (…) Gazdag életműve – regényei, elbeszélései, mondái,  helytörténeti és néprajzi ihletésű kötetei – nem csupán irodalmi értéket képviselnek, hanem fontos dokumentumai  is a palóc és gömöri magyar közösség múltjának.

Munkásságával hidat épít a múlt és a jelen között, hogy örökségünk a jövő nemzedék számára is élő valóság maradjon.

Farkas Ottó életútja példája annak a csendes, kitartó szolgálatnak, amelyet Szeder Fábián szellemisége  is képvisel: a szülőföld szeretetének, az anyanyelv tiszteletének és a népi kultúra megőrzésének.

Ahogyan Szeder Fábián kétszáz esztendővel ezelőtt papírra vetette a palóc nép nyelvét és szokásait, úgy őrizte meg Farkas Ottó korunk embereinek emlékeit, történeteit és igazságait. Munkásságuk közös üzenete: a múlt addig él, amíg vannak, akik elmondják és továbbadják.”

Fotó: Farkas Ottó archívuma

Farkas Ottó arra a kérdésemre, milyen  érzésekkel vette át a megtisztelő életműdíjat, a következőket válaszolta:

„Kellemes érzés, amikor az embernek elismerik a tevékenységét. Szándékosan  nem mondtam munkát, mert ez számomra nem munka. Érdekelnek a mondák, a múlt történetei, ezeket dolgozom fel könyveimben. Mint az Életműdíj is sugallja, bizony felettem is eljárt az idő, pedig  gyűjteni való még lenne bőven, sürgős is lenne, hiszen minden generációval elvész  történelmünk egy-egy darabkája.

Fotó: Farkas Ottó archívuma

Örülök annak, hogy egyre több fiatal veszi kezébe könyveimet. Ez biztató, mert tudvalevő, hogy emlékeinkben csak addig él a múlt, amíg lesznek, akik érdeklődnek iránta. A díj értékét számomra emeli, hogy a díjra jelölő társaság  tagjaival  nem ismertük egymást, a rendezvényen találkoztunk. Ők a könyveim alapján  jelöltek a díjra.”

Bodzsár Gyula/Felvidék.ma

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