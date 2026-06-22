Timár Sándorra emlékezik a közmédia

Tematikus műsorokkal tiszteleg a közmédia a táncházmozgalom egyik megteremtője, Timár Sándor Kossuth-díjas koreográfus előtt. A Duna World és az M5 kulturális csatorna portréműsorokkal idézi fel a magyar néptáncpedagógia megújítójának életútját, művészi örökségét és a néptánckultúra megőrzéséért végzett több évtizedes munkáját.

Június 23-án, kedden 9 órától a Duna World a Szerelmes földrajz – Közel a természethez: A tanyavilágtól a hegyvidékig című epizóddal emlékezik a művészre, amelyben Timár Sándor személyes gondolatain és élményein keresztül ismerhetik meg a néptánc és a természet iránti elkötelezettségét.

A megemlékezés 9:30-kor folytatódik a Tálentum – Timár Sándor: Néptáncnyelven című portréval. A műsorban a Kossuth-díjas koreográfus pályájának kezdeteiről, a táncházmozgalom kialakulásáról és kiteljesedéséről, valamint a magyar néptáncoktatás jelentőségéről beszél. A film külön figyelmet szentel az általa kidolgozott, nemzetközileg is elismert módszernek, továbbá bemutatja a feleségével, Timár Böskével alapított Csillagszemű Gyermektáncegyüttes munkáját is.

Június 27-én, szombaton 9 órakor az M5 kulturális csatornán az MMA portrésorozat A táncanyanyelv mestere – Portréfilm Tímár Sándorról című epizódját láthatják, amely a Magyar Művészeti Akadémia alkotásán keresztül idézi fel a művész életművét és pedagógiai hitvallását.

MTVA/Felvidék.ma