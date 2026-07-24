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Folytatódik a kukatárolók fejlesztése Komáromban

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Fotó: Komárom város

Komárom városa idén is folytatja a lakótelepi kukatárolók építését és korszerűsítését, amelynek célja a rendezettebb városkép, a hatékonyabb hulladékgazdálkodás és a szelektív hulladékgyűjtés további fejlesztése. A jelenlegi ütemben hat kukatároló építése zajlik: az Építők utcában és a Klapka utcában négy teljesen új, fedett és zárható tároló épül, míg az Udvaros utcában egy meglévő tároló teljes felújítása, lefedése és lezárása valósul meg.

A mostani beruházások összértéke 144 280 euró. A munkálatok annak a közelmúltban elnyert, mintegy 660 ezer eurós pályázatnak a részeként valósulnak meg, amelynek köszönhetően a következő időszakban további kukatárolók korszerűsítése és kiépítése is folytatódhat.

Komáromban összesen 179 hulladékgyűjtő sziget található. Az elmúlt években ezek közül már nyolcvankettőt korszerűsítettek, miközben a város összesen mintegy 1,2 millió eurót fordított a kukatárolók fejlesztésére.

Az önkormányzat kiemelten fontosnak tartja, hogy ezeket a beruházásokat saját költségvetéséből és pályázati forrásokból finanszírozza, ezzel is támogatva a lakóközösségeket.

Számos más településen a lakóközösségeknek saját forrásból kell fedezniük az ilyen jellegű fejlesztéseket.

Fotó: Komárom város

Átfogó terv a hulladékgazdálkodásban

A kukatárolók fejlesztése egy átfogó hulladékgazdálkodási stratégia része. Az elmúlt években jelentős beruházások valósultak meg ezen a területen: Gadócon pályázati támogatásból 1,4 millió eurós beruházással épült meg a 2240 tonna éves kapacitású komposztálótelep, Harcsáson pedig új hulladék gyűjtő udvar létesült. A közeljövőben az új gyűjtőudvar mellett található régi telephely korszerűsítése is megkezdődhet, amelyhez a város szintén pályázati forrás bevonását tervezi.

Fotó: Komárom város

A fejlesztések eredményei a hulladékgazdálkodási adatokban is jól láthatók. Tavaly Komáromban összesen 18 669 tonna hulladék kezeléséről gondoskodtak, ami lakosonként átlagosan 609 kilogrammot jelentett. Miközben 2020-ban a hulladék mindössze valamivel több mint 13 százalékát gyűjtötték szelektíven, addig 2025-re ez az arány már elérte a 47,04 százalékot. Az idei évben a növekedés tovább folytatódik, és várhatóan a szelektíven gyűjtött hulladék aránya meghaladja az 50 százalékot.

Kiemelkedő eredményt hozott a konyhai hulladék külön gyűjtésének bevezetése is. A KN Smart városi cég közreműködésének köszönhetően az összegyűjtött konyhai hulladék mennyisége egy év alatt 418 tonnáról 962 tonnára emelkedett, ami jelentősen hozzájárul a vegyes kommunális hulladék mennyiségének csökkentéséhez.

Fotó: Komárom város

A város a jövőben is folytatja a kukatárolók bővítését és korszerűsítését, emellett saját forrásból új hulladékgyűjtő edényeket is beszerez, hogy még több lehetőség álljon rendelkezésre a szelektív gyűjtéshez. Az önkormányzat ugyanakkor a lakosok együttműködését is kéri, hiszen a rendszer sikerének kulcsa a tárolók rendeltetésszerű használata, a szelektív gyűjtés és a környezet tisztaságának közös megőrzése. Csak közös felelősségvállalással biztosítható, hogy a lakótelepi környezet rendezett, tiszta és élhető maradjon.

Sajtóközlemény/Felvidék.ma

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