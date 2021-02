Hosszú egyeztetés után a minisztérium szerdán jóváhagyta azon oltóközpontok bővítését, ahol pedagógusokat is olthatnak. Komáromban szombaton reggel 8 órától kezdődik a járás pedagógusainak oltása az AstraZeneca vakcinájával. A városba 500 vakcina érkezik, amellyel 480 pedagógust oltanak be. A járási hivatal koordinálása mellett még a mai napon védőeszközöket is szétosztanak a város és a járás pedagógusai részére – tájékoztatott a hivatal és az önkormányzat.

Banai Tóth Pál, a Komáromi Járási Hivatal elöljárója ma reggel adta át Komárom polgármesterének azt a járványvédekezési csomagot, amelyet a város pedagógusai részére készítettek.

„Összesen 517 pedagógus számára, 2500 egyszer használatos sebészeti szájmaszkot, 517 darab FFP2 respirátort és 100 darab arcpajzsot biztosítunk”

– nyilatkozta Banai Tóth a ma reggel tartott sajtótájékoztatón. Hozzátette, a járásban további 1500 pedagógussal számolnak. Mindenki részére 5 sebészi szájmaszk, két FFP2-es maszk és egy arcpajzs jut a Komáromi járásban.

Az elöljáró beszámolt arról is, hogy az önkormányzatok eddig magukra vállalták a tesztelések költségeit. „Ebből az állam egységesen személyenként öt eurót térít minden egyes tesztelésnél. Az önkormányzatok részére a kifizetések már megkezdődtek, az első tesztelési kör költségeinek térítését már megkapták, a következő körök költségeinek térítése pedig folyamatban van” – mondta.

Keszegh Béla, Komárom polgármestere hangsúlyozta, a járványkezelésben különösen fontos szerep hárul a járási hivatalokra.

„Sok múlik a rugalmasságukon, nekik köszönhetően valósulnak meg zökkenőmentesen a jelenleg is zajló célzott tesztelések, és a kifizetéseknél is fontos a szerepük” – jegyezte meg.

Kiemelte, továbbra is azon dolgoznak, hogy a jövőben is ilyen hatékony és intenzív maradjon az együttműködés az önkormányzat és a járási hivatal között. „Fontos ez az elszámolás tekintetében is. Komárom városában a négy kör költsége 238 ezer euró volt, most már a járási hivatalon keresztül megkaptuk az első tétel térítését. Egy város költségvetésében egy ekkora pénzcsomag nem áll rendelkezésre, ezért, ha nem érkezik meg időben, az komoly fennakadást okozhat” – tette hozzá.

Mint fogalmazott, Komáromnak kiemelt prioritása volt, hogy visszakerüljenek a gyerekek az iskolába. „Folyamatosan bebiztosítjuk a szülők és a pedagógusok szűrését, de emellett éppolyan fontos, hogy a védőeszközöket is a rendelkezésükre bocsássuk. Az önkormányzat eddig is bebiztosította ezeket az eszközöket, de a mai nap folyamán szétosztásra kerülő csomaggal további fontos lépést tehetünk annak érdekében, hogy a pedagógusok kellőképpen védettek legyenek, és a lehető legbiztonságosabb körülmények között folytathassák a munkájukat” – vélekedett.

Megjegyezte, a védőeszközök bebiztosítása mellett ugyanolyan fontos a pedagógusok oltásának bebiztosítása is.

„Ezt jeleztük a minisztériumnak, és kértük, tegyék lehetővé, hogy Komáromban is olthassuk a pedagógusokat, akiknek így nem kell messzire utazniuk. Keszegh kiemelte, a kórházzal együttműködve felkészültek a hétvégi oltásra és már elkészítették a jogosultak listáját – ezzel is gyorsítva azt a folyamatot, amelynek jelentős részét az információk lekérése, a dokumentáció és az adminisztráció teszi ki.

Mint megtudtuk, a komáromi kórházban az erre kialakított rendelőkben történik majd a pedagógusok oltása. Keszegh elmondta, nemcsak az önkormányzati fenntartású iskolák tanárait szólították meg, de az összes iskola pedagógusát, függetlenül attól, ki az oktatási intézmény fenntartója. „Minden komáromi iskolásért felelősséggel tartozunk” – jelentette ki.

Újságírói kérdésre elmondta, magas az oltási hajlandóság a pedagógusok körében, de arról egyelőre nincs információja, hogy az 55 éven felüli pedagógusokat mikor oltják majd.

„Jelen pillanatban csak az oltások zajlanak a jogosultak körében és újabbakra nincs lehetőség. Tudjuk, a legfőbb gond az, hogy nincs elegendő vakcina, de mindent megteszünk annak érdekében, hogy Komáromba is jusson. Az országban lévő oltóanyagok igazságos szétosztásáért minden tőlünk telhetőt megteszünk” – nyilatkozta Komárom polgármestere.

