Művészetek reménnyel és hittel

Az Ars Sacra Fesztivál tizenhét éves múltra tekint vissza. A programsorozat megálmodói 2007-ben egy Jeremiás idézettel indították útjára: „Reményt és jövőt adok nektek” (JER 29,11). A Fesztivál beváltotta ígéretét, az elmúlt időszakban százezreknek adott reményt és úgy tűnik, a jövője is biztosított. A kezdeteket és a szervező munkát Dragonits Márta, az Ars Sacra Alapítvány elnöke foglalta össze.

„Több európai fővárost követően Budapesten 2007-ben tartottak Városmissziót. Nem szerettem volna részt venni benne, de a hitemből fakadó örömömet mindenképpen meg kívántam másokkal is osztani. Iparművészként felkerestem az Iparművészeti Múzeum főigazgatóját, s kértem, hogy a raktáraikban tárolt nagyon gazdag anyagból egy szakrális kiállítást rendezzenek. A vezető először nemet mondott, így más úton próbálkoztam. Akkoriban terveztem a Mátyás-templom altemplomát, s partnerem, az Incoronata, a Mátyás-templom Kulturális Központja felkarolta a kezdeményezést, s a következő találkozás után a főigazgató is igent mondott kérésünkre. Ezt követően az Incoronata megbízólevelével a kezünkben a Főváros legnagyobb múzeumait is felkerestük, melynek eredménye számos – a történelmi egyházak kincseit bemutató – kiváló kiállítás lett. A Néprajzi Múzeumban tartottuk a megnyitót, a jeles eseményen a Magyar Rádió Gyermekkórusa is fellépett. Vívmányként – a Városmisszió keretében – külön programsorozat, a Szakrális Művészetek Hete született meg.

Az idők folyamán a programok jelentős része a zene felé tolódott, mivel talán ez az a művészeti ág, amely legjobban megérinti az emberek lelkét. Koncepciónk szerint ezeken az eseményeken mindig elhangzik az Úr igéje is, ami a művészetek által együtt hat a jelenlévők lelkére.

Az Ars Sacra Fesztivál a tizenhét év alatt a magyar művészeti élet emblematikus eseménysorozatává vált. Ebben úgy érzem a Szentlélek ereje segített döntően. Hárman vettük vállunkra önkéntesen a szervezését, s amikor szükséges, még néhány munkatársat bevonunk a közös munkába. Sokat köszönhetünk azoknak az önkénteseknek is, akik a különböző helyszíneken szervezik az eseményeket. Egy felhívást is kiküldünk az egyházmegyéknek, a Magyar Katolikus Püspöki Konferenciának és a protestáns egyházaknak, akik ennek alapján kapcsolódnak be a Fesztiválba. Folyamatosan pályázunk, s ebből fedezzük a programok költségeit. A legtöbb művész honorárium nélkül vállalja a fellépést, mások – különösen, amikor a forrásaink korlátozottak – a finanszírozott fellépést követő évben már ingyen állnak rendelkezésünkre. Az elhangzó szakrális művek mindenkire hatással vannak, s a hitüket nem gyakorló művészeket is megérinti ennek szelleme.

Ebben az évben külön öröm számomra, hogy a 2007-ben megálmodott vízióm kezd körvonalazódni: az Ars Sacra szikrája nyomán egész Európában kis őrtüzek gyúlnak. A külhonban is találtunk követőkre, az egész Kárpát-medencében vannak programjaink. Itt külön említeném Nagyszebent, ahol a szervező az összes történelmi egyházat meg tudta szólítani, melynek eredménye egy egész hetes programsorozat lett.”

2007-ben a Fesztivál 37 eseményét 4000 fő látogatta, 2022-ben a 467 programot 72 000 ember kereste fel. A legjobb eredményt 2021-ben mérték, amikor 560 eseményen 100 000 látogatót regisztráltak.

Csermák Zoltán/Felvidék.ma