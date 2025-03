Kitartóan küzdött, de alulmaradt a magyar válogatott Isztambulban

A magyar labdarúgó-válogatott ma az ezredik hivatalos nemzetközi mérkőzését játszotta. A csapat a Nemzetek Ligája odavágóján, Isztambulban – kemény küzdelemben – 3-1-es vereséget szenvedett Törökországtól. A visszavágóra három nappal később, vasárnap kerül sor Budapesten, a Puskás Arénában. A magyar csapat célja az „A” divízióban való bennmaradás.

Isztambulban mintegy 1600 magyar szurkoló gyülekezett a Taksim téren, ahonnan helyi idő szerint 16 órakor rendőri kísérettel szállították őket a Galatasaray otthonába, a Rams Parkba. Az 54 ezer néző befogadására alkalmas stadionban azonban nem volt telt ház a magyar válogatott történetének ezredik mérkőzésén.

A magyar labdarúgó-válogatott kezdőcsapata a következő volt: Dibusz – Fiola, Orbán, Dárdai M. – Bolla, Schäfer, Nikitscher, Kerkez – Szoboszlai, Nagy Zs. – Varga B.

Izgalmas, kiegyenlített első félidő

A magyar válogatott fehér mezben, míg a hazaiak tiszta pirosban léptek pályára.

A mérkőzés lendületesen kezdődött, mindkét csapat bátran támadott, ám a törökök már a 9. percben megszerezték a vezetést: Orkun Kökçü pontos lövése utat talált a magyar hálóba. A magyar válogatott azonban nem tört meg, és sorra indította a támadásokat a török kapu felé.

A fiúk az első félidőben igazán szép megmozdulásokat mutattak be, a széleket is remekül kihasználták, majd a 25. percben – a korábban a dunaszerdahelyi DAC-ban is játszó – Schäfer András nagyszerű találatával sikerült az egyenlítés.