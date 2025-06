A hit kortárs lenyomatai

Koós Gábor, Pap Gábor és Vékony Dorottya lettek az idei Esterházy Art Award díjazottjai, amelyet immár kilencedik alkalommal hirdetett meg az Esterhazy Privatstiftung.

Az Esterházy Magánalapítvány egy osztrák alapítvány, amelyet az Esterházy hercegi család örökségének gondozására és hasznosítására hoztak létre. Az Esterházy Art Award díj megalapítására 2009-ben került sor a fiatal közép-európai (elsősorban magyar) képzőművészek támogatására.

A rangos elismerés célja a fiatal magyar kortárs művészek támogatása és nemzetközi bemutatkozásuk elősegítése. A nyertesek egyenként 5000 euró jutalomban részesülnek, és a díjátadót kísérő, nagyszabású kiállításon is bemutatkoznak.

A What We Believe In – AMIBEN HISZÜNK című tárlat a Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeumban látható 2025. június 6. és szeptember 14. között. A kiállítás a díj döntőseit, azaz a 273 pályázó közül kiválasztott 21 művészt mutatja be. A válogatás a fiatal magyar művészeti szcéna egyik legjelentősebb seregszemléjévé vált.

Az idei kiállítás központi kérdése: „Miben hiszünk?”

A kurátorok arra kérték a művészeket, hogy személyes vagy társadalmi szinten reflektáljanak arra, hogyan viszonyulnak a világ jelenlegi bizonytalanságaihoz. Az irányvesztés, a kilátástalanság, a félrevezető narratívák és az önmagukat újraértelmező hatalmi struktúrák korszakában a művészet különös jelentőséggel bír: szeizmográfként működik, jelez és értelmez.

Koós Gábor 1986-ban született Losoncon, Budapesten él és alkot.

Művészetét az önvizsgálat, az emlékek keletkezése és megőrzése ösztönzi. Felületeket tapogat le, hogy feltárja mi van alatta és mögötte. Koós új eszköze a fotogrammetria: kétdimenziós fényképekből háromdimenziós formákat rekonstruál, amiből rögtön következik egyfajta indexikalitás: az ábrázolt és az ábrázolás közötti tagadhatatlan kapcsolat. A technológiából eredő glitchek a pontfelhőben olyan nyomokká válnak, amelyek szembesítenek minket a leképezésben rejlő kihívásokkal, és egyben megismételhetetlenné teszik az anyagszerű voltukban létező szobrokat.

Ludwig Múzeum/Felvidék.ma