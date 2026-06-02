A 950 éves Kürt múltja és jelene alapiskolások szemével

A Kürti Alapiskola a község első írásos emlékének 950. évfordulója alkalmából témahetet hirdetett meg, amelyen gazdag és színes programsorozattal mutatták be a tanulók tudásukat, ügyességüket, leleményességüket, valamint a jövőről való elképzelésüket – tudtuk meg Melecski Andreától, a tanintézmény vezetőjétől.

Az első napon Melecski Lajos helytörténész tartalmas előadással ismertette a falu történetét a tanulókkal.

Ehhez kapcsolódott az iskola folyosóján felállított kiállítás, amely régi fényképeken és dokumentumokon keresztül mutatta be a múlt történéseit.

A második nap középpontjába az alsó tagozat tanulói kerültek, akik két kedves nagymama segítségével a régi receptek alapján finom pogácsát és süteményt készítettek. Szorgalmasan dolgoztak az apró kezek, gyúrtak, nyújtottak, sütögettek. Szívesen kínálták az elkészült finomságokat.

Érkezett még vendég Kovács Tamás személyében, aki a Compass polgári társulás vezetője. Inspiráló és biztató ötletekkel látta el hallgatóit arról, miként lehet önkéntesen és hasznosan gazdagítani a közösséget.

Sor került az Englishstar angol versenyre és annak kiértékelésére, amelyben sok ügyes tanuló jeleskedett és jutalomban részesült.

A témahét keretében az iskola diákjai megható és értékes munkáikat mutatták be az „Életmesék” pályázatra készített írásaikból. Kurucz Lenke Viola, Bujna Csenge, Korega Hanna és Fülöp Fanni saját családjuk történetét dolgozták fel, ezzel emléket állítva szeretteik életének és múltjának.

Külön öröm volt számukra és felkészítő tanáruknak, Pócs Krisztinának, hogy azok is velük lehettek, akikről ezek a szívhez szóló történetek születtek.

Bemutatásra került továbbá két – a Kincskereső pályázatra készült – aranysávos munka is.

Fülöp Fanni Kanyicska Erzsébet egykori kürti tanítónő életét és munkásságát mutatta be, míg Bujna Csenge és Keresztúri Dominik a híres kürti aranycsapat történetét dolgozták fel.

„A diákok nagy figyelemmel és érdeklődéssel hallgatták az előadásokat, a történetek pedig sokakat megérintettek. Ezek a pillanatok is megmutatták, milyen fontos megőrizni múltunk emlékeit és továbbadni történeteinket a következő generációknak” – olvasható az iskola honlapján.

A csütörtöki nap is különleges programot tartogatott, amikor időkapszula készült. A tanulók gondolataikat, jókívánságaikat és üzeneteiket vetették papírra, amelyeket üzenetként szántak a jövő nemzedék számára. Az elkészült üzenetek az időkapszulába kerültek, amely megőrzi a mai diákok emlékeit, álmait, jókívánságait az utókor számára.

„Amikor évek múlva majd felnyitják az időkapszulát, a jövő tanulói érdeklődéssel és mosollyal olvashatják elődeik sorait, és egy kis betekintést nyerhetnek abba, milyen volt az iskola és a falu élete a 950. jubileumi évben, és milyennek képzelték a jövőt” – áll a cél megfogalmazása a közösségi oldalon.

Pénteken is élettel telt meg az iskola folyosója. Az alsó tagozat diákjai rajzaikon keresztül mutatták meg, hogyan képzelik el Kürt községet ezer év múlva. Színes, kreatív alkotásaikban megelevenedett a jövő, tele álmokkal és izgalmas elképzelésekkel.

A felső tagozat tanulói eközben egy képzeletbeli időutazásra indultak: időegyenesen gyűjtötték össze a falu 950 éves történetének legfontosabb eseményeit, bemutatva közösségük gazdag múltját és értékeit.

Az elkészült munkákat összefűzték, hogy méltó emléket állítsanak a jubileumi évnek. Ezek az alkotások nemcsak a jelen gondolatait őrzik, de számos üzenetet is hordoznak a jövő generáció számára.

Így kapcsolták össze a kürti iskola tanulói a múlt emlékeit a jövőről szőtt álmokkal, méltó lezárásaként a témahét eseményeinek, amely igazi időutazás volt a 950 éves Kürt község ünnepléseként.

Berényi Kornélia/Felvidék.ma