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Kaland, közösség, magyarság – együtt a vitorlák alatt!

Felvidék.ma
Felvidék.ma
(Fotó: Rákóczi Szövetség, Facebook)

Elkezdődtek a Rákóczi Szövetség Kárpát-medencei vitorlástáborai. Augusztus közepéig hat turnusban másfél száz diákot fogadnak.

 A Rákóczi Szövetség nyári programjainak immár 6 éve fontos részét jelentik a Kárpát-medencei vitorlástáborok, amelyek elsősorban a szórványvidékek magyar iskoláit látogató felső tagozatos diákoknak teremtenek lehetőséget.

Idén nyáron 6 vitorlástábor Mályiban, Orfűn és Agárdon összesen 150 diákot fogad. Kollár Lajos orvosprofesszor, a Magyar Vitorlás Szövetség tiszteletbeli elnökének kezdeményezésre a Rákóczi Szövetség szervezésében.

A táborok nemcsak különleges nyári élményt kínálnak, hanem fontos üzenetet is hordoznak:

elismerést a szórványban élő családoknak, akik a magyar iskolát választják gyermekeik számára, hozzájárulva ezzel a magyar nyelv és kultúra megőrzéséhez és továbbadásához.

Augusztus 10-e és 14-e között a rozsnyói és rimaszombati régióból húsz diákot fogadnak az őrfűi nyári vitorlástáborban.

Sajtóközlemény/Felvidék.ma

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