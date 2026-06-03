Az emberség és a barátság határokon áthatoló fénye

A Tejút projekt 2026-ban a fényszennyezés csökkentésére, az asztroturizmusra, valamint a csillagos égbolt megőrzésére irányuló környezetvédelmi és turisztikai fejlesztéseket foglalja magába. A legfontosabb cél a zavartalan csillagvizsgálat biztosítása. A projekt fő témája a tudomány és a művészetek kapcsolata. Célja a diákok ismereteinek bővítése a tudomány és a művészetek segítségével. A tevékenységek a repülésre, a csillagászatra és a világűrre, a feltalálókra, a mesterséges intelligencia oktatási folyamatokban való alkalmazására, valamint a tudomány, a vizuális művészetek és az irodalom kapcsolatára, illetve a diákok kreativitására fókuszálnak.

A projekt koordinátora a szentpéteri Kossányi József Alapiskola és Óvoda, partnerei a lengyelországi Zespol Szkól w Gromniku és a magyarországi Hernádi Általános Iskola. A szentpéteri iskolát 6 diák: Dutka Máté, Cseres Kinga, Stefanek Zoltán, Gyimesi Kiara, Hőgye Lara, Béres Gergely és 3 pedagógus, Szabó Edit projektvezető, Kajan Anikó és Palugyai Árvai Adriana képviselte.

A Let’s Meet on the Milky Way projekt projekt megvalósítása a lengyelországi Gromnikiban kezdődött, s a világűr témája köré épült. A tanulók különféle kreatív foglalkozásokon vettek részt: posztereket készítettek, űrhajósokat ismertek fel, valamint egy izgalmas kincskeresés során bizonyíthatták leleményességüket. A közös munka nemcsak a tudás bővítését szolgálta, hanem erősítette a csapatszellemet és az együttműködést is.

A Milky Way nemzetközi projekt második napja igazi aktív kikapcsolódást és különleges tapasztalatokat hozott a résztvevők számára. A programok ezúttal a természet és az űrkutatás köré szerveződtek, miközben a csapatok közötti kapcsolatok tovább erősödtek. A nap egyik kiemelkedő eseménye a szabadtéri obszervatórium meglátogatása volt, ahol a diákok betekintést nyerhettek a csillagászat és az űrkutatás világába. Meghallgatták a „Nap hangját“, és belenézhettek a Kepler-féle távcsőbe. Az interaktív bemutatók és érdekességek révén még közelebb kerültek a Milky Way projekt témájához, és új ismeretekkel gazdagodtak. Ezt követően túrára indult a csapat az űrkutatással kapcsolatos tanösvényen.

A harmadik nap ünnepi hangulatban telt. A résztvevők felvonuláson vettek részt az alkotmány és a lengyel zászló napja alkalmából, ahol a lengyel mellett a magyar és a szlovák zászló is büszkén lengett. Az ünnepi műsorban a lengyel történelem fontos pillanatai elevenedtek meg, Cserge Rita éneke pedig különösen emlékezetessé tette az eseményt. Ebéd után a programban résztvevő diákok bemutatták projektjeiket, iskolájukat és településüket. A kulturális program részeként Bernáth Alíz Németh Kristóffal és Cserge Rita Péntek Árminnal szentpéteri néptáncot adtak elő falujuk viseletében. A napot Kahoot-kvíz és egy vidám fénysó zárta.

A negyedik napon a csapat Krakkó városába látogatott. A program során megismerkedtek a híres sárkány legendájával, majd felfedezték a Wawel királyi vár környékét, ahol a magyar–lengyel történelmi kapcsolatok is szóba kerültek. Külön figyelmet kapott II. János Pál pápa. A diákok ellátogattak a híres Jagelló Egyetem területére, és megtudták, hogy Krakkó közel 200 ezer diák városa. A városnézés során bejárták Európa egyik legnagyobb főterét, a Rynek Główny-t, megcsodálták a Szűz Mária-templomot, valamint az Assisi Szent Ferenc- templomot. A nap egyik csúcspontja a Kościuszko-domb megmászása volt, ahonnan lenyűgöző kilátás nyílt egész Krakkóra és a Visztula folyóra. Az élményekkel teli nap újabb felejthetetlen emlékekkel gazdagította a résztvevőket.

Következő héten Budapesten folytatódott a projekt. Első állomásuk a magyar főváros egyik legszebb épülete, a Parlament volt. Később sétát tettek a Duna partján. Megálltak József Attila szobránál, majd csendben tisztelegtek a Cipők a Duna-parton emlékmű előtt. Innen csodálatos kilátás nyílt a Lánchídra és a budai várra. Útjuk során megtekintették a Magyar Tudományos Akadémia épületét is.

A délután folyamán az Etele Plázába látogattak, ahol egy különleges, „Élet a világűrben” című interaktív kiállítást néztek meg.

A nap végén a budai Várnegyedbe látogattak, ahonnan gyönyörű panoráma tárult a városra és a Dunára. Megcsodálták a Mátyás-templom különleges építészetét és történelmi jelentőségét is.

A projekt Szentpéteren ért véget. Délelőtt mini tudományos konferenciát rendeztek a számítástechnikai teremben. A reggeli ráhangolódást követően három kisfilmet néztek meg angol nyelven az űrkutatásról – a kezdetektől egészen napjainkig. Ezután hármas csoportokban dolgoztak, majd előadták az elkészített prezentációkat: szó volt arról, hogyan kerültek az első élőlények az űrbe, majd az első ember, az első nő, ki volt az első ember a Holdon, hogyan és milyen eszközöket használnak a kutatók, mi az az ISS, a Voyager, a Szojuz, NASA és még sok más.

Délután ellátogattak Ógyallára a csillagvizsgálóba, ahol megismerték a csillagvizsgáló történetét és Konkoly Thege Miklós munkásságát, majd kényelmesen megpihenve szemlélték a csillagképeket a planetáriumban, sőt részesei lehettek egy képzeletbeli bolygóközi kalandnak. Természetesen a legérdekesebb az óriási tükrös távcső volt a kupolában.

A szerdai nap délelőttjét a lévai Atlantisban töltötték, ahol játékos módon ismerkedtek meg a természettudományokkal. Ezt követően egy kisfilm segítségével megtapasztalhatták, hogyan zajlik az űrhajó kilövése, majd földre szállása, hogyan készítik fel az űrhajósokat az űrutazásra, hogyan élnek az űrállomáson, hogyan alkalmazkodnak a súlytalansághoz. Beülhettek az űrkabinba, vagy akár egy űrruhát is magunkra ölthettek. Nagy élmény volt a hologram, amely Gábor Dénes magyar tudós találmánya. Érdeklődve figyelték, hogyan kel életre a robotkutya, sőt egy közös fotót is készítették vele.

Délután kincskereső játék segítségével járták be a falu jellegzetes helyeit. Az iskola névadójának szobrától indultak, betértek a néprajzi múzeumba, betekintettek a csodakútba, ellátogattak templomaikba, a temetőbe, finom limonádéval várták őket a St. Petrus Vini vendéglőben, megcsodálták a szentpéteri tájat, megismerték a község szimbólumait, a Zichy-parkot, az öreg platánt, végül tisztelegtek Esterházy János emléke előtt.

Rangos vendéget is köszönthettek az iskolában. Ellátogatott hozzájuk Farkas Bertalan, az első magyar űrhajós, aki 1980.május 26-án jutott fel az űrbe.

A Let´s Meet on the Milky Way! című projekt utolsó napján zárókonferenciát rendeztek, amelyen összefoglalták és értékelték az egyes tevékenységek eredményeit. Az iskola igazgatója, Bukovszky János és a község polgármestere, Hamran Tibor emelte ki az iskolák és községek, közösségek közti kapcsolatok fontosságát.

Ezután a gyerekek bemutatták a Visegrádi Együttműködés országait, illetve szülőfalujukat. Prezentáció segítségével számoltak be a Lengyelországban, Magyarországon és Szlovákiában megvalósult tevékenységekről, gazdag fényképanyaggal illusztrálva. Végül a gyerekek összegyűjtötték azokat a gondolatokat, kifejezéseket, amelyek az eltelt két hetet jellemezték. Ezek közül a legfontosabbak: együttlét, tudás, új ismeretek, vidámság, mosoly, elfogadás, barátság. Az ünnepélyes zárókonferencia végén közösen énekelték a „Ha jó a kedved” című dalt magyar, szlovák, lengyel és angol nyelven. Hogy milyen kincset találtak? Egy szép gondolatot, amely akár a projekt mottója is lehet: „Az emberség és a barátság fénye határokon át sugárzik.“

Miriák Ferenc/Felvidék.ma