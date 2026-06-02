Augusztusban újra pódiumON Dunaszerdahelyen

A Csallóközi Népművelési Központ 2026. augusztus 10–14. között ismét megszervezi a pódiumON elnevezésű kreatív műhely- és élményprogramot.

A tavaly elindított nyári formátum első tapasztalatai azt mutatták, hogy a régióban valódi igény van egy olyan táborra, amely a mozgást, az önkifejezést, az együttműködést és a közös élményt állítja a középpontba.

A 9–14 éveseket megszólító program nem klasszikus előadáskészítő tábor. A hangsúly nem a teljesítménykényszeren, hanem a jelenléten, az alkotáson, a kreatív folyamaton és a kapcsolódáson van. A résztvevőket kommunikációra, mozgásra, szerepjátékra és együttműködésre épülő foglalkozások várják, valamint egy különleges színpadi nap a Csaplár Benedek VMK nagyszínpadán, ahol valódi színpadi térben is kipróbálhatják magukat.

A foglalkozásvezetők Fecske Renáta, Sebő Vera, Melecsky Kristóf és Laboda Róbert. A programban a kommunikáció, az önismeret és a csoportvezetés éppúgy hangsúlyt kap, mint a mozgás, a kooperáció, a kreatív gyakorlatok, az improvizáció, a helyzetgyakorlatok, a jelenetépítés, valamint a színpadi jelenlét és a megszólalás. A programvezető Lépes Anikó.

A kiscsoportos foglalkozások célja, hogy a gyerekek játékos, figyelmes és jól tartott közegben fejlődhessenek önkifejezésben, mozgásban, együttműködésben és kreatív jelenlétben.

Időpont: 2026. augusztus 10–14., naponta 7.30–16.30

Helyszín: Csallóközi Népművelési Központ termei és a György-udvar, Dunaszerdahely

Jelentkezés és további információk: aniko.lepes@osvetads.sk | 0911 246 566

A program megvalósítását a Kisebbségi Kulturális Alap támogatja.

Sajtóközlemény/Felvidék.ma