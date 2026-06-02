Egy hét múlva ismét Jókai Napok!

Agatha Christie krimije ugyanúgy szerepel a június 9-én, kedden induló 61. Jókai Napok országos színjátszó fesztivál programjában, mint Julio Cortázar novellája, Mrożek abszurd drámája vagy éppen Almássy Bettina pályázatra írt kortárs műve. A képzeletnek semmi sem szab majd gátat! A fesztivál megnyitója a Tiszti pavilon dísztermében június 9-én, kedden 17 órakor lesz, közreműködik a Selye János Gimnázium NEKEM8 verséneklő együttese.

Telihaytól Telihayig

A véletlen hozta úgy, hogy Telihay Péter két rendezése keretezi a műsort. Thomas Mann Mario és a varázsló című drámáját, a Symbol PT, a Színházi Intézet és a Pozsonyi Színművészeti Egyetem közös produkcióját tekintheti meg első este a közönség. Szombaton, a zárónap délutánján pedig Tóth Attila Mindennapi tenyerünket című nyomoreszkje állít emléket Benkő Géza színművésznek. Gubík Ágival, Nádasdi Péterrel és Rancsó Dezsővel dolgozott Telihay Péter. A hét folyamán tíz csoport áll majd a Naszlady Éva színművész, rendező, Varga Emese dramaturg, Hizsnyan Géza színházi szakember, Sereglei András közösségi színházi szakember és Michač Gábor báb-, jelmez- és díszlettervező alkotta zsűri és a remélhetőleg nagyszámú közönség elé.

Kilenc / egy

Kilenc diákszínpad és egy felnőtt színjátszó csoport hozza az idei látnivalót. Június 10-én szerdán előbb a kassai KGSzT Diákszínpad nyomoz majd a gyilkos után Agatha Christie: Áruló kezek című krimijében, amelyet Bodon Andrea dramatizált és rendezett, majd a KESZ – Komáromi Egyetemi Színjátszók titkolóznak a nagyi előtt, Cortázar Betegek egészsége című novellája alapján készült Komédia című tragikomédiájukban, Mózes Márton rendezésében, végül a dunaszerdahelyi Fókusz Diákszínpad Izmael – Hogyan tovább?, című produkcióját tekintheti meg a közönség. Dramatizálta és rendezte: Kalocsányi Gábor.

Csütörtökön Almássy Bettina: Megfulladok című drámájával indul a versenyműsor, a Galántai Kodály Zoltán Gimnázium Bábcsoportja előadásában, Pongrácz Tamás Achilles rendezésében. Mrożek Ház a határon című abszurd drámáját az iskola aulájában játssza a komáromi Gépipari és elektrotechnikai Szakközépiskola Vidám Iparisták Színjátszó Társulata. Az előadást Kossárová Eva rendezte. SAPIENS címmel ad elő színjátékot az örsújfalui ÉS mi?! Színpad, amelyet Zsidek Pál rendezett. Zsidek Pál: Curriculum, vagy amit akartok… című színjátékát, a szerző rendezésében játssza az örsújfalui ÉS?! Színház.

Pénteken „…Benned van?” kérdezi vitaszínházi előadásában a Lámpaláz Diákszínpad, Ivicze Krisztina és Burdi Botond szerzők rendezésében. Mohácsi János és Mohácsi István műve nyomán készített darabot, Elhallgatott sorsok címmel a Füleki Irodalmi KisSzínpad, amelyet Bálint Lóránt rendezett. A tavalyi fődíjas GIMISz Diákszínpad Mythos című produkciója zárja a versenyelőadások sorát, Hostomský Fanni rendezésében.

Mokos Attila, Satinský kötetei, Hárompatak

Színes kísérőprogramokból sem lesz hiány. A Jászai Mari-díjas Mokos Attilával Lakatos Krisztina publicista beszélget az idén induló Színész beszélgetések sorozat első délutánján, pénteken 17 órai kezdettel. Július Satinský köteteit lánya, Lucia Molnár Stainská társaságában, Juhász László fordító mutatja be szombaton délután fél ötkor.. A Borozóban található fesztiválklubban június 11-én, csütörtökön este fél tíztől fellép majd a megújult PussUp! zenekar, azaz Puss Tamás (Phoenix RT) énekes, gitáros, Zöld Bálint (Arizóna, Rayders) billentyűs és Majoros Máté (Gamaz) cajonos. Másnap ugyanakkor, ugyanott Emmer Péter dalszerző előadó ad koncertet.

Jókai Mór szobrát június 13-án, szombaton 18 órakor koszorúzzák meg a résztvevők. A díjkiosztó ünnepség aznap 20 órakor kezdődik. Utána 21.30-tól a Hárompatak zenekar muzsikál a Borozóban, majd táncház zárja a 61. Jókai Napokat.

JNpress sajtóközleménye / Felvidék.ma