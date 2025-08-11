„Egy játékos nem képes ilyen teljesítményre, csak egy csapat”

A szlovák kézilabdázók Európa-bajnoki címet szereztek a 17 év alatti lányok Európa-bajnokságán, a montenegrói Podgoricában. A vasárnapi döntőben 34:30-ra győzték le horvát társaikat, és megnyerték az ország első aranyérmét. Már a negyeddöntőbe való jutással biztosította helyét a szlovák válogatott a jövő évi 18 év alatti női világbajnokságon – ezzel is történelmet írva.

A bronzérmet Montenegró játékosai nyerték el, akik 22:20-ra győzték le a spanyolokat. Pavel Streicher edző csapata egy kiegyenlített kezdés után először kétgólos hátrányba került (6:8), amit gyorsan sikerült ledolgozniuk. A szlovákiai lányok még emberelőnyben sem tudtak elhúzni. Csapatukban főleg a komáromi Bölcskei Rozi volt eredményes, aki a 22. percben 13:13-ra egyenlített, és ezzel ötödik lövését is gólra váltotta a mérkőzésen.

A félidő végén a horvátok három büntetőt kaptak egymás után, amit a mieink kihasználtak, gólra tudtak váltani, így 17:15-re vezettek, és 18:17-es állással vonultak az öltözőbe.

A félidőt követően már ők irányították a mérkőzést. Gyorsan négygólos előnyre tettek szert (23:19), és tíz perccel a vége előtt már 30:24 volt az állás. Kiválóan teljesített Bartková, aki ekkor már 13 gólt szerzett 15 lövésből.

Az 57. percben azonban kétperces büntetést kapott, és a horvátok három gólra csökkentették a különbséget (33:30). Még közelebb is kerülhettek volna, de Augustínová remekül védett Greguričová lövésénél. Bartková ezután újabb hétméterest érvényesített (14. gól) , és a horvátoknak már nem maradt idejük a fordításra.

A fiatal csapat -, amelynek tagja a csallóközaranyosi kézilabdaklub játékosa, Bölcskei Lujza Rozi és a HC DAC három játékosa, Cseh Viktória, Komlós Eszter és Zara Barbara Gogolová is tagjai – már a Montenegró elleni elődöntőben történelmi sikert ért el, és először játszott az Európa-bajnokság döntőjében. A negyeddöntőbe jutással a szlovák válogatott már biztosította helyét a jövő évi 18 év alatti női világbajnokságon.

A szlovákiai lányok egyéni díjakat is nyertek a bajnokságon. Liliana Gogová lett a legjobb védő, Mária Bartková pedig a legjobb bal szélsőként bekerült az All-star csapatba.

Legjobb gólszerzők: Jerkovičová 6, Vargová 5, Batiničová és Jurlinová 4-4 – Bartková 14, Bölcskeiová 6, Karkušová 5.

A Sport 1 csatorna helyszíni tudósítójának Pavol Streicher, szlovák szövetségi kapitány úgy fogalmazott, leírhatatlan érzés a győzelem. „Mindannyian örülünk, hogy sikerült, mert nagyon nehéz út volt, amelyen meg kellett mutatnunk akaraterőnket, valamint mentális erőnket és pszichikai ellenálló képességünket” – mondta. Véleménye szerint a csapat legerősebb fegyvere a kollektíva volt. „Senki sem emelte ki magát, és minden játékos egy irányba húzott. Az egész bajnokság alatt kompakt és konzisztens teljesítményt nyújtottunk. Továbbra is intenzíven fogunk dolgozni, hogy még jobbá tegyük a teljesítményünket. Ez a győzelem lehetőséget ad nekünk a minőségi felkészülésre, és ezt biztosan ki is fogjuk használni” – nyilatkozta.

„Nem számítottunk rá, nagyon boldogok vagyunk, és még sokáig fogjuk ünnepelni. Itt még jobban összekovácsolódtunk. Egy játékos nem képes ilyen teljesítményre, csak egy csapat képes erre, és mi megcsináltuk” – fogalmazott Barbora Karkušová, a szlovákiai csapat kapitánya

A női kézilabdában évek óta olyan országok dominálnak, mint Dánia, Norvégia, Magyarország, Németország, Franciaország vagy Románia. Ezért is annyira szenzációs és váratlan ez az eredmény. A csapat eredeti célja az volt, hogy a tizenkettedik helyig jussanak, és ezzel biztosítsák részvételüket a 18 év alattiak világbajnokságán. Ezt a célt többszörösen túlteljesítették, ami példátlan az ország 32 éves múltjában.

Horvátország legyőzésével ez az első szlovák érem egy nagy kézilabdatornán – eddig egyetlen szlovák válogatott sem jutott be a középdöntőbe. A csehszlovák kézilabda egykor a világ élvonalába tartozott. Veronika Ilavská Schmidtová és Anna Čápová Ríšová 1957-ben a csehszlovák válogatott tagjai voltak, amely a belgrádi világbajnokságon aranyérmet nyert.

A női kézilabda főként a múlt század nyolcvanas éveiben élte fénykorát az akkori Csehszlovákiában. Szlovákia önállósága óta azonban a női A-válogatott négy nagy tornán vett részt, a legjobb eredményük a tizenkettedik hely volt.

SZE/Felvidék.ma/tvnoviny.sk/sportnet.sme.sk