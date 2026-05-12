Nagyjainkra emlékezni a kötelességünk, szoktuk mondani, ugyanakkor inkább erkölcsi jogunk megemlékezni olyan személyiségeink előtt, akik példaképül szolgálhatnak.

A Csemadok Pozsonyi Városi Választmánya ezért 2026 tavaszán úgy határozott születésnapja körül, azaz a május 9-e körüli hétvégén megemlékezik Duka Zólyomi Árpádról, a választmány volt elnökéről.

Duka Zólyomi Árpád gazdag életpályájáról nagyon nehéz néhány mondatban megemlékezni. Hiszen a tudományos és politikai pályán kívül kulturális életet is élt, jó példa erre a Csemadokban betöltött tisztsége és szerepvállalása, illetve a Petőfi Sándor kultuszát ápoló tevékenysége is. Duka Zólyomi Árpád idén lett volna 85 éves.

Május 8-án egy szentmisével vette kezdetét a Duka Zólyomi Árpád Emléknapok, amelyet Németh Rezső celebrált a pozsonyi Ferenciek templomában a Duka Zólyomi család lelki üdvéért.

A folytatásban Taksonyon, a Duka Zólyomi Árpád emléktáblánál találkoztak tisztelői május 10-én. A Duka Zólyomi családot 1945-ben Pozsonyból kitelepítették Taksonyra. Annak a háznak a falán, amelyben éltek, két évvel ezelőtt emléktáblát avattak.

Az emléktáblánál Mészáros Márta polgármester köszöntötte az egybegyűlteket, majd Kiss Beáta, a Csemadok elnöke mondott ünnepi beszédet.

Kiss Beáta kiemelte: Duka Zólyomi Árpád tevékenysége példaértékű a mai napig, és nagyon fontos, hogy egy ilyen közéletű személyiségről megemlékezzünk, ne vesszen emléke feledésbe.

A koszorúzás után Neszméri Tünde, a Csemadok elnökségi tagja mondott zárszót, melyben így szólt:

„Bízom benne, hogy Duka Zólyomi Árpád emléke tovább él, bízom benne, hogy az az emberség, ami őt jellemezte példát mutat és ezt a példát sokan követik, hiszen a tisztességes politizálás és a magyarság iránti hűség, az alázat és a tudásszomj olyan erények, amelyek Duka Zólyomi Árpádot jellemezték és életében vezérelték.”

Május 11-én Pozsonyban, a Csemadok székházában kerekasztal-beszélgetést tartottak.

A beszélgetés előtt Čerňanská Tímea a pozsonyi Duna utcai gimnázium diákja szavalt, majd az alapiskola tanulója Farkas Hanna énekelt, végezetül a pozsonypüspöki alapiskola tanulója Somogyi Vivien népénekeket adott elő.

A diákok műsora után Kaszás Kornél felolvasta Duka Zólyomi Árpád gyermekeinek levelét. A vendégeket Jégh Izabella, a Csemadok Pozsonyi Városi Választmányának elnöke, a választmány korábbi titkára üdvözölte, Jégh Izabella 23 éven át volt munkatársa Duka Zólyomi Árpádnak.

A bevezető után Neszméri Tünde, aki korábban szintén együtt dolgozott Duka Zólyomi Árpáddal a választmányban, prezentációval ismertette a közélei személyiség életútját.

A bemutató alapját a Füri Erzsébet által kidolgozott dokumentum adta. Füri Erzsébet éveken keresztül volt Árpád tudományos munkatársa.

A kerekasztal beszélgetést Kiss Beáta vezette, aki bevezetőjében arról is szólt, hogy Duka Zólyomi Árpád tudta ötvözni a tudományos munkát a közéleti munkájával.

A nemessége és embersége pedig mindent felülírt.

Erről szóltak a kerekasztal beszélgetés résztvevői is, Bauer Edit, volt parlamenti és európai parlamenti képviselő, Csáky Pál volt kormány-alelnök, volt európai parlamenti képviselő, Czimbalmosné Molnár Éva, volt nagykövet, a Magyar Intézet volt igazgatója, Duka Zólyomi Árpád nagy tisztelője, Görföl Jenő a Csemadok volt országos titkára, és Orosz Örs, a Gombaszögi Tábor volt főszervezője, a Sine Metu PT vezetője.

A beszélgetésben mindegyikük kiemelte Duka Zólyomi Árpád emberségét, szakértelmét, humorérzékét, és azt a kisugárzást és alázatot, aminek köszönhetően őt a politikai ellenfelei is tisztelték.

Beszéltek a magyar fiatalságért tett tevékenységéről, az ifjúsági táborokról, arról, hogy kisugárzásának köszönhetően még az atomfizikai előadásával is le tudta kötni a gombaszögi táborozókat. Szó volt parlamenti és európai parlamenti tevékenységéről, a helyismeretéről, a széles látóköréről.

Gombaszögön egy mellszobor felavatásával emlékeznek majd meg nagysága előtt, az ifjúsági tábor résztvevői pedig reményeink szerint érdeklődni fognak életútja felől.

A zárszóban elhangzott minden évben lesz megemlékezés Duka Zólyomi Árpádról, 2027-ben Pozsonyban és Taksonyon is lesz rendezvény, amellyel a Csemadok Pozsonyi Városi Választmányának volt elnökére emlékeznek.

