Második alkalommal hirdeti meg az M-Art – a Hagyományok Háza szakmai és stratégiai partnereként – A múltból merítkezve, a jelennek hímezve – II. Hímzett ünnepi asztalkendők pályázatot és a pályamunkákat bemutató kiállítást. A szervezők az egész Kárpát-medencéből és a diaszpórából is várnak pályaműveket: leadási határidő 2026. november 9.

A múltból merítkezve, a jelennek hímezve – a hímzett ünnepi asztalkendők pályázat és kiállítás elmúlt évi sikere nyomán hirdeti meg – a Hagyományok Háza szakmai partnereként – a Magyarországi Alkotóművészek Közép-és Nyugat-dunántúli Regionális Társasága, ismertebb nevén az M-Art idei kiírását.

A pályázat célja olyan asztalkendők készítése, amelyek mind művészi, mind használati érték szempontjából megfelelnek a mai kor követelményeinek. A kiírók célja az igényes asztalkultúra támogatása. A pályázatra a szervezők hímzéssel készült alkotásokat várnak, melyek fehér, vagy tört fehér alapra (pl. fehérhímzés és úri hímzéses technikával) készülnek/készültek, és elegáns porcelán étkészletek mellett a korunk asztali terítékeinek ünnepi kiegészítői lehetnek.

A szervezők a tapasztalataik alapján idén is nagy érdeklődésre számítanak. 2024-ben közel száz munka érkezett, amiket a zsűri – hat darab kivételével – kiválónak értékelt, s kiállításra alkalmasnak talált. A lebonyolítók kiemelték, hogy a pályázat népszerűsége annak is köszönhető, hogy kisebb léptékű alkotással is lehetett jelentkezni. A pályaművek magas minősége miatt a döntnökök további díjak odaítéléséről határoztak az előző alkalommal.

„Nagyon örültünk, hogy határon túlról is érkezett számos pályázat – emlékezik az elmúlt évre Sevella Zsuzsa, az M-Art szakmai vezetője. – A teljesség igénye nélkül itt említhetem a muravidéki, erdélyi és felvidéki egyéni és hímző közösségi munkákat. Sok fiatal küldte el alkotását, így díjaztuk a legfiatalabb, tizennégy éves alkotót is.”

Az elmúlt évi reprezentatív kiállítás után a résztvevők már a folytatásról érdeklődtek a szervezőknél, akik az idei pályázatot május 15-én hirdették meg számos fórumon, szakmai szervezeteken és a Facebookon keresztül. A pályamunkákat egy később nyilvánosságra hozott helyen állítják ki, a darabokat és a tárlatot egy rövid kisfilm és egy fotókiállítás is népszerűsíti. Az utóbbit az érdeklődők az ország több városában és a Mesterségek Ünnepén is megtekinthetik.

Információk: https://www.facebook.com/share/p/17j68mogYM/

Jelentkezés felület: https://forms.gle/jtBTdr9wyubr7GKK6



Dr. Szubertné Farkas Annamária és Dr. Csermák Zoltán/ Felvidék.ma