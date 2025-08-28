X. Barkósági Parasztolimpia

A Dalia Népfőiskola szervezésében jubilált a Barkó Virtus Napja, amelyre versenyzők, szurkolók és nézők érkeztek Magyarországról, Erdélyből és Kárpátaljáról. A rendezvény helyszíne ezúttal is a gömörpéterfalai Magyar Közösségi Ház volt.

A kétnapos esemény célja a közösségépítés, a versenyek pedig a hagyományokra és a virtuskodásra épültek. A megnyitón meggyújtották az olimpiai lángot, és a nem barkó származású résztvevőket jelképesen barkóvá avatták. A helyi Eri és a Kakasok formáción kívül minden versenyző esküt tett Habodász István vezetésével, hogy e napon barkóként, józan paraszti ésszel küzdenek.

A csapatversenyben nyolc csapat mérte össze erejét és ügyességét. A versenyszámok között szerepelt a bálagurigató, a zsákbaparaszt, a vízicsizmás parasztok, a paraszt mentőakció és a hagyományos sörpörgő.

Az eredményhirdetésen kiderült, hogy a 2025-ös „All Stars arany parasztjai” a Piszkos Fred csapata lett, amelynek jelmondata: „Elég volt a kenőpénz!” A nádszegi, borsodi és zempléni tagokból összeállt csapat az összefogás példája volt. Az „All Stars ezüst parasztok” címet a medvesaljai Az Alja Is csapat nyerte el „Majd legközelebb” jelmondattal, míg a bronzérmet a miskolci Hejő-Törzs formáció szerezte meg „Inkább hagyjuk” mottóval. Emléklapot kapott a helyi Eri és a Kakasok, az ajnácskői Szandi Angyalai, a Palásti Parasztok, a kondorosi Fehérliliom Népfőiskola és a bugaci Karabaksa Család Agrár Szektor csapata.

Az egyéni versenyekben a 2025-ös Barkó Tehén címet Tóth-Bera Lívia (Kondoros) nyerte, a Barkó Bika címet pedig Szécsényi Ádám (Gyöngyös, Karabaksa Család Agrár Szektor) kapta. A női versenyzők parasztdzsim, célba dobás vasvillával, kötélbeugrós és tyúkleveses feladatokban mérték össze tudásukat, míg a férfiak traktorhúzás, Toldizós és malterkirály-rossz kőműves versenyszámokban bizonyíthattak.

Második alkalommal rendezték meg a barkó csizmalerúgó rekordot. A női kategóriában Tóth-Bera Lívia 15,90 méterrel, a férfiaknál Jakab Patrik (Palásti Parasztok) 18,10 méterrel állított fel új rekordot. Lívia címvédőként tavaly 20,52 métert ért el. A győztesek vándorcsizmát kaptak, amelybe a nevüket és eredményüket vésték.

A parasztolimpia mellett teqball-mérkőzést is tartottak, amelynek győztese Kovács Péter lett a 12 résztvevő közül. A „Barkóság képekben” fotópályázat alkotásait a helyszínen tekinthették meg az érdeklődők, a pályázók emléklapot kaptak.

A rendezvényen hét főzőcsapat, egy kocsma és tíz kézműves árus várta a vendégeket, akik nagy számban látogattak el a jubileumi eseményre. A paraszttombolán 56 ajándék talált gazdára: mázsa búza, élő nyúl, zöldségek, zsák krumpli, fatálak, kézműves ékszerek, könyvek, ajándékutalványok és más értékes tárgyak. A fődíj egy üstház volt.

A hétvége kulturális programok tekintetében is színes volt. Péntek este két koncertet tartottak: a gömöralmágyi Zöld Pál, művésznevén PAZL, a „Felvidék Charlie-ja” szórakoztatta a közönséget, majd az Impulse zenekar játszott a 90-es és 2000-es évek rockslágereiből. Szombaton az Ózdi Gyöngyvirág Néptánc Egyesület gyermekeinek előadása után a Felvidéki Rockszínház ismert magyar dalokkal lépett fel, bevonva a közönséget. A rendezvényt Fábián Zoltán és zenekara zárta, dobon dr. Juhász István, a Magyar Kézilabda Szövetség sportszakmai igazgatója, billentyűn pedig Pad Richárd kísérte.

Chovan Lilla/Felvidék.ma