Meghirdették az idei Arany Opus díjat

A Szlovákiai Magyar Írók Társasága Arany Opus Díj címmel szépirodalmi pályázatot hirdet szlovákiai magyar (állandó szlovákiai lakhellyel rendelkező) szerzők számára.

A pályázatra benyújtható minden olyan magyar nyelven írt széppróza (1db, max. 15 flekk) vagy vers (1 db), amely nyomtatásban vagy internetes felületen még nem jelent meg, s amelynek közlési jogával a szerző rendelkezik. Tematikai megkötés nincs. A pályamunkát minden oldalán jeligével ellátva, a szmit@szmit.sk címre kell beküldeni. A pályaműhöz külön e-mailben csatolandó szerzőjének neve, email címe, telefonszáma, lakcíme, a pályázó jeligéje.

A pályázatok beérkezési határideje: 2025. szeptember 25.

A pályadíj mindkét kategóriában 300 €, valamint, Ferdics Béla grafikusművész vegyes technikával készült grafikái.

A pályázatra benyújtott szépirodalmi alkotásokat neves irodalmárokból álló zsűri bírálja el. A zsűri tagjai: Hodossy Gyula József Attila-díjas költő, Tóth László József Attila-díjas, Dobos László-életműdíjas költő, író, az MMA rendes tagja, Kövesdi Károly Illyés Gyula-díjas költő.

A díjnyertes művek első felhasználási joga a Szlovákiai Magyar Írók Társaságát illeti meg, és az Opus 2026/1-es számban jelennek meg.

Az ünnepélyes díjátadásra

2025. október 24-én, Dunaszerdahelyen, a XX. Őszi Írófesztivál

keretében megrendezett műsoros esten kerül sor, ahol a nyertes pályaművek színművész tolmácsolásában hangzanak el.

A nem díjazott szövegeket a pályázat kiírója nem őrzi meg és nem küldi vissza.

A pályázat kiírójának elérhetőségei

Levélcím: Spoločnosť maďarských spisovateľov na Slovensku, Galantská cesta 658/2F, 929 01 Dunajská Streda (információ – telefon: 0911 239 479, e-mail: szmit@szmit.sk)

SZE/Felvidék.ma